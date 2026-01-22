الخميس 22 يناير 2026
5 ألوان في طبقك يوميا، توصيات من معهد التغذية للوقاية من أمراض القلب وتحسين الهضم

أكد معهد التغذية أن تنوع ألوان الخضراوات والفاكهة في الوجبات اليومية لا يقتصر على الشكل الجمالي فقط، بل يمثل عنصر أساسي في الوقاية من العديد من الأمراض، لما تحتويه هذه الألوان من مغذيات نباتية طبيعية والتي تلعب دورا مهما في دعم صحة الجسم.

 

فوائد ألوان الطعام

وأوضح المعهد القومي للتغذية أن كل لون يحمل فائدة مختلفة، فاللون الأحمر، مثل الطماطم والفراولة، يحتوي على مركبات تحمي القلب والشرايين، أما الثوم والبصل فيتميزان بخصائص مضادة للميكروبات والالتهابات، ويساهمان في تعزيز المناعة.

 

فائدة اللون البرتقالي في الطعام

وأشار إلى أن الأطعمة البرتقالية مثل البرتقال والجزر غنية بفيتامين (أ) والبيتا كاروتين، وهما عنصران أساسيان للحفاظ على صحة النظر وتقوية الجهاز المناعي.


وشدد المعهد القومي للتغذية على أهمية تناول ما لا يقل عن 5 ألوان مختلفة يوميًّا من الخضار والفاكهة، إلى جانب الاعتماد على المغذيات النباتية الغنية بالألياف، والتي تساهم في الوقاية من أمراض القلب والشرايين وتحسين عملية الهضم.


وأضاف أن الألياف تنقسم إلى نوعين: ألياف ذائبة تساعد في تقليل الكوليسترول، وألياف غير ذائبة تساهم في تحسين حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك.


كما نبه المعهد القومي للتغذية إلى أن الفاكهة تحتوي على سكريات طبيعية مثل الفركتوز، لذا ينصح بتناول ثمرتين فقط يوميًّا مع التنويع بين الأنواع المختلفة لتحقيق الاستفادة دون الإفراط في السكر.
 

مضاعفات خطرة بالكبد، معهد التغذية تحذر من الإفراط في العيش الأبيض

بروتين ونشويات وفيتامينات وألياف، معهد التغذية يطرح وجبة صحية متكاملة بـ150 جنيها

و أكد معهد التغذية أن التقييم الغذائي للمريض  خطوة أساسية لتحديد احتياجاته الغذائية بدقة، ووضع نظام صحي متوازن يناسب حالته الصحية ونمط حياته.

الجريدة الرسمية