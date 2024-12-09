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خارج الحدود

غارات إسرائيلية عنيفة على مدينة درعا جنوب سوريا (فيديو)

درعا، فيتو
درعا، فيتو

أفادت مصادر سورية بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن سلسلة غارات عنيفة على مدينة درعا جنوب سوريا، فجر اليوم الإثنين.

 

وتأتي هذه الغارات تزامنا مع مشاهد انتشار الآليات الإسرائيلية في العمق السوري، حيث اقتحمت المدرعات الإسرائيلية مدينة القنيطرة تنفيذا لتعليمات تلقتها قوات الجيش باحتلال المنطقة العازلة على الحدود بين  سوريا وإسرائيل.

يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي كان قد فرض حظرا للتجول على سكان خمس بلدات تقع ضمن المنطقة العازلة في جنوب سوريا، المحاذية للجزء الذي تحتله إسرائيل من هضبة الجولان منذ العام 1967.

وفي وقت سابق، توجه المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي عبر منصة "إكس" إلى سكان أوفانية والقنيطرة والحميدية والصمدانية الغربية والقحطانية بالقول "من أجل سلامتكم عليكم البقاء في منازلكم وعدم الخروج حتى إشعار آخر".

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الطيران الحربي الاسرائيلي مدينة درعا العمق السوري مدينة القنيطرة سوريا

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