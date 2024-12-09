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اقتصاد

منير فخري عبد النور: 33 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج نهاية العام (فيديو)

منير فخري عبد النور،
منير فخري عبد النور، فيتو

قال الدكتور منير فخري عبد النور، وزير الصناعة الأسبق، إنه يجب على الدولة دفع الاستثمار المحلي إلى الأمام لدعم الاقتصاد في ظل صعوبة جذب الاستثمارات الأجنبية نظرا لظروف المنطقة.

 

تحويلات المصريين بالخارج

وأكد خلال لقائه ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع على قناة "القاهرة والناس": بانتهاء العام الحالي يكون المصريون العاملون بالخارج حولوا إلى مصر حوالي 33 مليار دولار.

 

استثمار تحويلات المصريين بالخارج

ولفت إلى أن جزءا كبيرا من مدخرات المصريين العاملين بالخارج المحولة إلى مصر تكون في العقارات، داعيا لتأسيس شركات استثمارية أو صناديق استثمار لتوجيه مدخرات المصريين في استثمارات وطنية.
 

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شهدت قفزات متتالية، البنك المركزي: 84.4% ارتفاعًا في تحويلات المصريين بالخارج

 

قفزات متتالية في تحويلات المصريين بالخارج

وأعلن البنك المركزي المصري ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج خلال الربع الأول من السنة المالية 2024/2025 (الفترة يوليو/سبتمبر 2024) شهدت ارتفاعًا بمعدل 84.4%.

ولفت البنك المركزي خلال بيانه إلى وجود قفزات متتالية في تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة التي أعقبت الإجراءات الإصلاحية في مارس 2024، حيث تضاعفت خلال شهر سبتمبر 2024 لتسجل نحو 2.7 مليار دولار (مقابل نحو 1.3 مليار دولار خلال شهر سبتمبر 2023).

 

ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج
 

وأضاف البنك المركزي في بيانه أن التحويلات خلال الربع الأول من السنة المالية 2024/2025 (الفترة يوليو/سبتمبر 2024) شهدت ارتفاعًا بمعدل 84.4% لتسجل نحو 8.3 مليار دولار (مقابل نحو 4.5 مليار دولار) لتشهد بذلك الشهور التسع الأولى من العام الحالي 2024 (الفترة يناير/سبتمبر 2024) ارتفاعًا بمعدل 42.6% لتصل إلى نحو 20.8 مليار دولار (مقابل نحو 14.6 مليار دولار).

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بالأرقام، ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج (إنفوجراف)

شهدت قفزات متتالية، البنك المركزي: 84.4% ارتفاعًا في تحويلات المصريين بالخارج

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