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خارج الحدود

ترامب يعين محاميته ذات الأصول العربية مستشارة للرئيس

ألينا حبة، فيتو
ألينا حبة، فيتو

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب أمس الأحد اختيار ألينا حبة وهي واحدة من فريق محاميه في قضية "أموال الصمت" في نيويورك لتكون مستشارة للرئيس.

ودافعت حبة وهي من أصول عراقية، وتبلغ من العمر 40 عاما، عن ترامب في وقت سابق من هذا العام، كما شغلت منصب المتحدثة القانونية باسمه.

وكانت حبة تقضي وقتا مع الرئيس المنتخب منذ الانتخابات في ناديه في فلوريدا "مار إيه لاغو".

وقال ترامب في منشور على شبكته الاجتماعية "تروث سوشيال": "لقد كانت ثابتة في ولائها ولا مثيل لإرادتها. وقفت بجانبي خلال العديد من المحاكمات والمعارك وأيام لا حصر لها في المحكمة".

وأصبح ترامب أول رئيس أمريكي سابق يدان بجرائم جنائية، عندما وجدته هيئة محلفين في نيويورك في مايو الماضي مذنبا بكل التهم الــ34 في خطة للتأثير غير القانوني على انتخابات 2016 من خلال دفع أموال لشراء صمت ممثلة إباحية قالت إنها مارست الجنس معه.

جدير بالذكر أنه في ولاية ترامب الأولى، شغلت الاستراتيجية الجمهورية كيليان كونواي منصب مستشارة الرئيس.

من هي ألينا حبة؟


ولدت ألينا حبة لمهاجرين عراقيين في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، وفقًا لوكالة بلومبرج. والدها هو جراح جهاز هضمي مشهور اسمه د. سعد حبة.

ويشير موقع د. حبة إلى أنه اكتشف متلازمة تصيب الجهاز الهضمي وأطلق عليها اسم "متلازمة حبة"، كما يشير إلى قائمة طويلة من الإنجازات والتكريمات التي حصل عليها.

وبحسب موقع "الحرة" تخرجت ألينا حبة، وفقا لبلومبرج، من جامعة ليهاي وكلية الحقوق بجامعة وايدنر في الكومنولث في ولاية بنسلفانيا، وتقول الوكالة إنها "تتمتع بثقة عميلها البارز للغاية - والمجادل للغاية".

وقالت للوكالة إنها "وقعت في حب المحاماة حينما زارت محامية جذابة وذكية للغاية مدرستها وتحدثت للطلبة عن المهنة".

 

علاقة حبة بترامب


وتعود علاقة حبة بترامب إلى عدة أعوام، حينما ساعدته في رفع عدة دعاوى قضائية ضد هيلاري كلينتون، وتقديم طعون في تحقيق المدعي العام في نيويورك في أعمال ترامب، والدفاع عنه في دعوى احتيال رفعتها ابنة أخته.

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