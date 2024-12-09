وزير العمل: وفرنا 9 آلاف وظيفة بالضبعة ونهتم بالتشغيل داخل مصر

أكد محمد جبران، وزير العمل، أن الوزارة تمتلك موقعًا إلكترونيًا وهناك محاولات لتوفير فرص عمل من خلاله، لضمان المصداقية أمام الشركات، مضيفا أن هذا التوجه أسهم في طلب صربيا عمالة مصرية للعمل لديها، مشددًا على أن وزارة العمل بدأت تتلقى طلبات من دول مختلفة للحصول على العمالة المصرية بعد إجراء عدد من الاختبارات.

توثيق عقد العمل بالخارج

وتابع «جبران»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز»، قائلًا: «نحن نبني جدار ثقة بين وزارة العمل والشركات، ونتأكد من طريقة عمل الوزارة بشكل شفاف، مع توفير المراكز للتدريب المهني قبل السفر»، موضحا أنه من الضروري أن يطالب المواطن بعد حصوله على عقد عمل بالخارج بالرجوع إلى الوزارة عبر الموقع الإلكتروني للتأكد من توثيق عقد العمل قبل المغادرة.

توفير وظائف في الضبعة

وشدد على أن وزارة العمل تعمل على توعية العمال قبل السفر، وهذه التوعية تتماشى مع قوانين كل دولة يتوجه إليها العامل المصري، وتشمل التوعية بالمخاطر وإجراءات السلامة والصحة المهنية، مؤكدا «جبران» أن وزارة العمل وفرت 9.000 وظيفة في الضبعة، وأن الاختبارات ستبدأ غدًا، ما يعكس الاهتمام الكبير بتوفير فرص العمل داخل مصر.



وزير العمل: فوجئنا بشركات إلحاق عمالة غير مرخصة.. ونواصل التصدي لها

وأكد محمد جبران، وزير العمل، أن الوزارة تفاجأت مؤخرًا بوجود مواطنين سافروا للخارج، وبعد وصولهم، تبين أن شركاتهم ادعت إلحاقهم بالعمل، لافتًا إلى أنه بعد التحقيق اكتشفوا أن التعاقد الذي تم على أساسه السفر هو تعاقد غير منضبط لأكثر من شركة.

وشدد «جبران»، على أن وزارة العمل بدأت في التحرك بناءً على الشكاوى الواردة من المواطنين، وتم التأكد من صحة هذه المخالفات. وأكد أنه بعد التحقيق مع أصحاب الشركات، أقروا بأنهم تقاضوا أموالًا ومبالغ إضافية بخلاف العقود المقررة، وهو ما يستدعي مراجعة تراخيص الشركات مجددًا.

وتابع: «مصر بها 1120 شركة إلحاق عمالة، والشركات التي تعمل على أرض الواقع وبشكل فعلي لا تتجاوز الـ150 شركة، بينما هناك شركات أخرى موجودة ولكنها لا تورد أكثر من عامل واحد للخارج. ويتم الآن مراجعة تراخيص الشركات للتأكد من جدية عملها، لأن هذا الأمر يؤثر على سمعة العامل المصري في الخارج».

وأوضح أن الوزارة، في بياناتها، تهيب بالمواطنين بعدم التعامل إلا مع الشركات الحاصلة على ترخيص، مضيفًا: «فوجئنا بشركات إلحاق عمالة غير مرخصة، ويتقاضون مبالغ مالية ضخمة تتجاوز الـ150 ألف جنيه».

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