الإثنين 09 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير العمل: وفرنا 9 آلاف وظيفة بالضبعة ونهتم بالتشغيل داخل مصر

وزير العمل، فيتو
وزير العمل، فيتو
ads

أكد محمد جبران، وزير العمل، أن الوزارة تمتلك موقعًا إلكترونيًا وهناك محاولات لتوفير فرص عمل من خلاله، لضمان المصداقية أمام الشركات، مضيفا أن هذا التوجه أسهم في طلب صربيا عمالة مصرية للعمل لديها، مشددًا على أن وزارة العمل بدأت تتلقى طلبات من دول مختلفة للحصول على العمالة المصرية بعد إجراء عدد من الاختبارات.

 

توثيق عقد العمل بالخارج

وتابع «جبران»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز»، قائلًا: «نحن نبني جدار ثقة بين وزارة العمل والشركات، ونتأكد من طريقة عمل الوزارة بشكل شفاف، مع توفير المراكز للتدريب المهني قبل السفر»، موضحا أنه من الضروري أن يطالب المواطن بعد حصوله على عقد عمل بالخارج بالرجوع إلى الوزارة عبر الموقع الإلكتروني للتأكد من توثيق عقد العمل قبل المغادرة.

 

توفير وظائف في الضبعة

وشدد على أن وزارة العمل تعمل على توعية العمال قبل السفر، وهذه التوعية تتماشى مع قوانين كل دولة يتوجه إليها العامل المصري، وتشمل التوعية بالمخاطر وإجراءات السلامة والصحة المهنية، مؤكدا «جبران» أن وزارة العمل وفرت 9.000 وظيفة في الضبعة، وأن الاختبارات ستبدأ غدًا، ما يعكس الاهتمام الكبير بتوفير فرص العمل داخل مصر.
 

وزير العمل: فوجئنا بشركات إلحاق عمالة غير مرخصة.. ونواصل التصدي لها

وأكد محمد جبران، وزير العمل، أن الوزارة تفاجأت مؤخرًا بوجود مواطنين سافروا للخارج، وبعد وصولهم، تبين أن شركاتهم ادعت إلحاقهم بالعمل، لافتًا إلى أنه بعد التحقيق اكتشفوا أن التعاقد الذي تم على أساسه السفر هو تعاقد غير منضبط لأكثر من شركة.

وشدد «جبران»، على أن وزارة العمل بدأت في التحرك بناءً على الشكاوى الواردة من المواطنين، وتم التأكد من صحة هذه المخالفات. وأكد أنه بعد التحقيق مع أصحاب الشركات، أقروا بأنهم تقاضوا أموالًا ومبالغ إضافية بخلاف العقود المقررة، وهو ما يستدعي مراجعة تراخيص الشركات مجددًا.

وتابع: «مصر بها 1120 شركة إلحاق عمالة، والشركات التي تعمل على أرض الواقع وبشكل فعلي لا تتجاوز الـ150 شركة، بينما هناك شركات أخرى موجودة ولكنها لا تورد أكثر من عامل واحد للخارج. ويتم الآن مراجعة تراخيص الشركات للتأكد من جدية عملها، لأن هذا الأمر يؤثر على سمعة العامل المصري في الخارج».

وزير العمل: الدولة تسعى للحفاظ على سمعة العامل المصري

وزير العمل يُعلن استخراج شهادات مزاولة الحرفة للعمالة غير المنتظمة بالضبعة

وأوضح أن الوزارة، في بياناتها، تهيب بالمواطنين بعدم التعامل إلا مع الشركات الحاصلة على ترخيص، مضيفًا: «فوجئنا بشركات إلحاق عمالة غير مرخصة، ويتقاضون مبالغ مالية ضخمة تتجاوز الـ150 ألف جنيه».

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزير العمل محمد جبران الضبعة العامل المصري توفير فرص العمل تراخيص الشركات توفير فرص عمل محمد جبران وزير العمل

مواد متعلقة

وزير العمل: الدولة تسعى للحفاظ على سمعة العامل المصري

وزير العمل يُعلن استخراج شهادات مزاولة الحرفة للعمالة غير المنتظمة بالضبعة

لفتح أسواق جديدة بالخارج.. وزير العمل يلتقي وفد غرفة التجارة والصناعة الفرنسية

الأكثر قراءة

وزير بحكومة الأسد يكشف سبب انهيار الجيش السوري ورد فعلهم لما حدث (فيديو)

نجيب ساويرس يعلق على تصريحات لاعبي الزمالك السابقين بعدم تشجيع الأهلي (فيديو)

صورة متداولة للحظة وصول بشار الأسد مع زوجته إلى روسيا، ما حقيقتها؟

ساويرس يعلق على سقوط نظام الأسد ويكشف كواليس تعرضه للظلم من رامي مخلوف (فيديو)

جهود مكثفة للبحث عن مفقودين فى حادث سقوط ميكروباص بترعة الإبراهيمية (صور)

بايدن: سقوط نظام بشار الأسد من أعمال العدالة

بالأسماء، 3 ناجين و5 سيدات مفقودات في حادث سقوط ميكروباص بترعة بأسيوط

إصابة 5 أشخاص في حريق بأحد فروع بنك شهير بالقاهرة

منوعات

المزيد

بحاسوب عملاق،صربيا توظف الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة الحياة

ناسا تؤجل مرة أخرى انفصال"Cargo Dragon" عن المحطة الفضائية

لحظة تدمير تمثال الأسد في طرطوس (فيديو)

حقيقة الجسم المضيء في سماء طهران (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم الأحد في الأسواق

سعر النحاس في السوق اليوم الأحد 8-12-2024

بكام سعر الأرز الأبيض اليوم الأحد 8-12-2024 في الأسواق؟

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الأحد 8-12-2024

المزيد

انفوجراف

ماهر الأسد.. سراديب اللهو الخفي في سوريا (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 9 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 9 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة عمر بن عبد العزيز (4 – 4)

المزيد
الجريدة الرسمية