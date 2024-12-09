هيئة البث: إسرائيل تدرس شن هجوم كبير ضد الحوثيين

كشف مسئول إسرائيلي كبير أن الجيش الإسرائيلي يدرس شن هجوم كبير يستهدف جماعة الحوثي، بعد إطلاق صاروخين باليستيين باتجاه إسرائيل في اليومين الماضيين، حسبما نقلت هيئة البث، أمس الأحد.

وأكدت أن المؤسسة الأمنية أدركت أنه على عكس الميليشيات في العراق، التي خفضت هجماتها في الأسبوع الماضي، وعلى الرغم من الهجمات المتفرقة في اليمن، فإن الحوثيين يواصلون إطلاق الصواريخ، ومن ثم من الضروري نقل رسالة أكثر إيلامًا، وفق ما نقلت الهيئة عن المسؤول.

ومنذ بداية هجوم السابع من أكتوبر، انضم الحوثيون إلى الهجمات على إسرائيل وأطلقوا الصواريخ والطائرات المسيّرة.

وفي سبتمبر، هاجمت عشرات الطائرات المقاتلة التابعة للجيش الإسرائيلي أهدافًا في اليمن، ضد جماعة الحوثي على بعد حوالي 1800 كيلومتر من حدود إسرائيل في عملية جوية واسعة النطاق.

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