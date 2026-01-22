الخميس 22 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

أول تعليق من الفنان محمود حجازي على اتهامه بضرب وسحل زوجته السابقة

محمود حجازي ورنا
محمود حجازي ورنا طارق عبد الستار، فيتو
18 حجم الخط

رد الفنان محمود حجازي على أنباء، تعديه على رنا طارق عبد الستار والدة طفلهما في الولايات المتحدة الأمريكية وإصابتها ببعض الكدمات في وجهها وتحريرها محضرًا ضده.

 

محمود حجازي يعلق على تعديه على والدة طفلهما 

وقال حجازي في تصريح خاص لفيتو: "كل ما تم تداوله شائعات وأن المحضر كيدي بعد منع الطفل من السفر وهي عايزة تهرب بيه خارج مصر ومحاميها عايز يتشهر ومفيش حد بيراعي أن في طفل حسبنا الله ونعم الوكيل".

 

وكان محمود حجازي قد تقدم بطلب للمحكمة لمنع نجله يوسف من السفر رفقة والدته إلى الولايات المتحدة، بعد أن منعت المحكمة الطفل من السفر مؤقتًا، علمًا أن عمره لم يتجاوز ثلاث سنوات.

كما قدمت رنا طارق عبد الستار، المصرية المقيمة في الولايات المتحدة، بلاغًا رسميًّا ضد الفنان محمود حجازي والد طفلهما، لدى نيابة أول وثالث أكتوبر الجزئية تحت رقم 11955 لسنة 2025، تتهمه فيه بالتعدي عليها بالضرب وسحلها، مما أدى إلى إصابتها بإصابات متفرقة استدعت نقلها إلى المستشفى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محمود حجازي الفنان محمود حجازي نجل محمود حجازي محمود حجازي يعلق علي تعديه علي والدة طفلهما
ads

الأكثر قراءة

القاهرة تسجل 24 درجة مئوية، الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الخميس

تحولت إلى كتلة فحم، الصور الأولى لاحتراق شقة ومصرع 3 أطفال أشقاء بداخلها في المنصورة

طن الصويا يرتفع 1000 جنيه، أسعار الزيت اليوم الأربعاء في الأسواق

دوري أبطال أوروبا، أتلتيك بلباو يحقق ريمونتادا مثيرة أمام أتالانتا ويفوز 3-2

ارتفاع جديد بدرجات الحرارة ورياح، الأرصاد تعلن طقس اليوم الخميس

دوري أبطال أوروبا، تشيلسي يخطف فوزا هاما أمام بافوس

دوري أبطال أوروبا، أتالانتا يتقدم بهدف على أتلتيك بلباو في الشوط الأول

دوري أبطال أوروبا، تعرف على نتائج مباريات الجولة الـ7

خدمات

المزيد

مستندات فتح حساب كلاسيك في البنك التجاري الدولي

أسعار الخردة في السوق المحلية بختام تعاملات اليوم الأربعاء

سعر الـ 100 ين ياباني أمام الجنيه في البنك المركزي (آخر تحديث)

طن الصويا يرتفع 1000 جنيه، أسعار الزيت اليوم الأربعاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 22 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 22 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية الدم في المنام وعلاقتها بالتعرض لخسارة مالية كبيرة

المزيد
الجريدة الرسمية