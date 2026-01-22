أول تعليق من الفنان محمود حجازي على اتهامه بضرب وسحل زوجته السابقة

18 حجم الخط

رد الفنان محمود حجازي على أنباء، تعديه على رنا طارق عبد الستار والدة طفلهما في الولايات المتحدة الأمريكية وإصابتها ببعض الكدمات في وجهها وتحريرها محضرًا ضده.

محمود حجازي يعلق على تعديه على والدة طفلهما

وقال حجازي في تصريح خاص لفيتو: "كل ما تم تداوله شائعات وأن المحضر كيدي بعد منع الطفل من السفر وهي عايزة تهرب بيه خارج مصر ومحاميها عايز يتشهر ومفيش حد بيراعي أن في طفل حسبنا الله ونعم الوكيل".

وكان محمود حجازي قد تقدم بطلب للمحكمة لمنع نجله يوسف من السفر رفقة والدته إلى الولايات المتحدة، بعد أن منعت المحكمة الطفل من السفر مؤقتًا، علمًا أن عمره لم يتجاوز ثلاث سنوات.

كما قدمت رنا طارق عبد الستار، المصرية المقيمة في الولايات المتحدة، بلاغًا رسميًّا ضد الفنان محمود حجازي والد طفلهما، لدى نيابة أول وثالث أكتوبر الجزئية تحت رقم 11955 لسنة 2025، تتهمه فيه بالتعدي عليها بالضرب وسحلها، مما أدى إلى إصابتها بإصابات متفرقة استدعت نقلها إلى المستشفى.

