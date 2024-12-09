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خارج الحدود

اليوم، اجتماع طارئ لمجلس الأمن حول سوريا

مجلس الأمن، فيتو
مجلس الأمن، فيتو

يعقد مجلس الأمن الدولي، عصر الإثنين، بصورة طارئة جلسة مباحثات مغلقة حول سوريا بعد سقوط الرئيس بشار الأسد.

ووفق مصادر دبلوماسية لوكالة فرانس برس، فإن الاجتماع سيُعقد بطلب من روسيا اعتبارا من الساعة 15,00 (20,00 بتوقيت غرينتش).

وأعلن التليفزيون الرسمى السورى، أمس الأحد، سقوط نظام بشار الأسد، وبث التلفزيون الرسمى شاشة حمراء كُتب عليها: "انتصار الثورة السورية العظيمة وإسقاط نظام الأسد".

وكانت روسيا، قد أعلنت أمس الأحد، أنها طلبت عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي، الاثنين؛ لبحث الوضع في سوريا بعد إسقاط الرئيس بشار الأسد، على أثر هجوم مفاجئ وسريع للفصائل المعارِضة.

وقال مساعد مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي، عبر «تلجرام»: «ربطًا بالأحداث الأخيرة في سوريا، والتي لم يجرِ حتى الآن تقييم تداعياتها على هذا البلد ومجمل المنطقة، طلبت روسيا إجراء مشاورات طارئة مغلقة في مجلس الأمن الدولي»، لافتًا إلى أن الاجتماع سيُعقَد الاثنين.

كما ذكرت وكالات أنباء روسية،  نقلًا عن مصدر في «الكرملين»، أن زعماء المعارضة السورية ضَمِنوا سلامة قواعد روسيا العسكرية وبعثاتها الدبلوماسية داخل سوريا. 

وقالت وكالة أنباء «تاس» الرسمية إن المسؤولين الروس «على اتصال بممثلي المعارضة السورية المسلّحة، التي ضَمِن قادتها سلامة القواعد العسكرية الروسية والمؤسسات الدبلوماسية على الأراضي السورية».

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سوريا مجلس الأمن الدولي الرئيس بشار الأسد روسيا

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