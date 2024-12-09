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التابلت إجباري، تنبيه عاجل لمديري مدارس الثانوية العامة

تابلت الصف الأول
تابلت الصف الأول الثانوي، فيتو
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وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تنبيها مهما وعاجلا لمديري مدارس الثانوية العامة بشأن تسليم تابلت الصف الأول الثانوي.

 

ونبهت وزارة التربية والتعليم أن تسليم جهاز التابلت على طلاب الصف الأول الثانوي المنتظمين في المدارس الحكومية إجباري وليس اختياريا.


خاطبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المديريات التعليمية بشأن تسليم أجهزة التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي.

 

تابلت الثانوية العامة 

ونبهت وزارة التربية والتعليم بعدم تسليم أجهزة التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي إلا بعد دفع قيمة التأمين.

وشددت وزارة التعليم في خطاب موجه للمديريات على ضرورة سداد الطالب لقيمة التأمين، والتي سبق أن حددتها الوزارة، وإرفاق أصل «إيصال الدفع»، وإقرار استلام الجهاز اللوحي (التابلت).

 

قيمة تأمين التابلت

وأوضحت أن قيمة تأمين التابلت ومكان تسديدها تبلغ «قيمة تأمين التابلت»، 105 جنيهات، يجب على كل طالب من طلاب الصف الأول الثانوي العام تسديدها في «مكاتب البريد».

كشفت وزارة التربية والتعليم عن المدارس المستهدفة لتوزيع أجهزة التابلت المدرسي للعام الدراسي 2024/2025، وموقف المدارس الخاصة والدولية.

 

المدارس المستهدفة لتوزيع التابلت المدرسي
 

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن المدارس المستهدفة لتوزيع التابلت المدرسي لطلابها، هي الرسمية الحكومية، والرسمية للغات والرسمية المتميزة للغات، والمدارس التابعة للجمعية العامة للمعاهد القومية التي تم تجهيزها بالبنية التحتية.

 

ونبهت وزارة التربية والتعليم أنه لا يوجد تسليم تابلت لطلاب المنازل والخدمات والمدارس الخاصة.

أصدر محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كتابا دوريا رقم ٦، بشأن إعادة تنظيم قواعد تحديد المسئوليات والإجراءات المتبعة في توزيع أجهزة الحاسب اللوحي التابلت والفئات المستهدفة بالاستلام خلال العام الدراسي 2024-2025.

 

تابلت الثانوية العامة 

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه في إطار حرصها على تطوير المنظومة التعليمية وخاصة في المرحلة الثانوية العامة، مع تزويد الطلاب بأحدث الأجهزة التكنولوجية لإحداث نقلة تعليمية، فقد قررت وزارة التعليم إعادة التابلت لمخازن الإدارات بعد انتهاء طلاب الصف الأول الثانوي هذا العام من الثانوية العامة.
 


طلاب الصف الأول الثانوي

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه يعتبر التابلت الشخصي عهدة شخصية، لحين انتهاء الطالب من المرحلة الثانوية، وعليه تسليمه بمجرد الانتهاء من المرحلة الثانوية.

وأشارت إلي أنه حال رد جهاز الحاسب اللوحي (التابلت) من: 

- الفئات المستهدفة (الطالب والمعلم والفئات المستهدفة الأخرى) يلتزم بأن يرفق بالجهاز  شهادة من الوكيل المعتمد بصلاحية الجهاز بمشتملاته للتشغيل، ولا يتم استلام الجهاز من الإدارة التعليمية، إلا بموجب هذه الشهادة.

وأنه في حالة فقدان الجهاز أو تلفه تلفا يعرضه للخروج من الضمان قبل نهاية فترة الضمان من جانب المستلم الطالب والفئات المستهدفة الأخرى، يلتزم بسداد قيمة الجهاز كاملة، شاملة كافة النفقات التي تحملتها الوزارة، وتسدد القيمة وفقا لقيمته الدفترية شاملة كافة المصروفات الإدارية، وغيرها مع تسليمه جهازًا بديلا لحين انتهاء الدراسة بالمرحلة الثانوية.

 

 

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