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محافظات

بسبب الميكروباص المنكوب، قرار عاجل بشأن موقف ديروط أسيوط والتنفيذ اليوم

حادث سقوط ميكروباص
حادث سقوط ميكروباص بالركاب بترعة الإبراهيمية بأسيوط، فيتو

قررت إدارة مواقف أسيوط بالاتفاق مع مجلس مدينة ديروط نقل موقف ديروط - أسيوط إلى أسفل التندات الموجودة بموقف الغروب وذلك عقب وقوع الحادث المأساوي للسيارة المنكوبة التي سقطت في ترعة الإبراهيمية.

 

نقل موقف ديروط أسيوط من موقعه الحالي بداية من الغد لموقف الغروب 


وقرر يسري سند مدير إدارة مواقف أسيوط بالتعاون مع هشام محمد سعيد رئيس مواقف مراكز المحافظة ومصطفى العطيفي رئيس مجلس مدينة ديروط، نقل موقف ديروط أسيوط بشكل عاجل من موقعه الحالي بداية من اليوم لموقف الغروب أسفل التندات وذلك لعدم وجود سور للموقف وافتقاره لمقومات السلامة والأمان.

 

موقف ديروط في موقع غير ملائم وعلى حافة الترعة

 

وصرح مسئولو المواقف بمحافظة أسيوط أنه يجري تنفيذ القرار بداية من صباح اليوم وعلى الركاب المسافرين لأسيوط التوجه لموقف الغروب، حيث مقر موقف أسيوط الجديد وذلك بعد أن سادت حالة من الاستياء الشديد بين المواطنين بسبب وجود الموقف وعشرات السيارات في مكان غير ملائم وعلى حافة الترعة مما أدى إلى سقوط سيارة ميكروباص بترعة الإبراهيمية.

 

بلاغ بسقوط سيارة ميكروباص بترعة بأسيوط 

 

تعود أحداث الواقعة إلى تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود بلاغ بسقوط سيارة ميكروباص أجرة محملة بالركاب  في مياه ترعة الإبراهيمية بموقف الركاب بمركز ديروط.

 

سقوط ميكروباص ترعة الإبراهيمية منطقة بحر يوسف 

 

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والإنقاذ النهرى والأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، لانتشال السيارة الميكروباص والبحث عن ناجين في المياه.

 

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جدير بالذكر أن موقف سيارات ديروط / أسيوط يقع في حيز ضيق مباشرة على الجانب الغربي من الترعة الإبراهيمية ولا يوجد أي سور حول الموقف يمنع انحدار السيارات للخلف ودون وجود أي معايير للسلامة بالموقف.

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