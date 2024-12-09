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اقتصاد

تفاوت أسعار النفط مع تصاعد التوترات بالشرق الأوسط

النفط، فيتو
النفط، فيتو

تفاوتت أسعار النفط في المعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الإثنين، بعد أن طغى تأثير تصاعد التوتر في الشرق الأوسط على مخاوف ناجمة عن ضعف الطلب في الصين.

وأطاحت قوات المعارضة السورية المسلحة أمس الأحد بـ الرئيس بشار الأسد منهية حكمه الذي امتد 24 عاما.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت سنتا واحدا إلى 71.11 دولار للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط سنتا واحدا إلى 67.21 دولار للبرميل.

وفقد خام برنت أكثر من 2.5 بالمئة في الأسبوع الماضي، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط 1.2 بالمئة إذ توقع محللون فائضا في المعروض في العام المقبل بفعل ضعف الطلب، على الرغم من قرار مجموعة أوبك+ إرجاء زيادة الإنتاج ومددت بدلا من ذلك تخفيضات الإنتاج الكبيرة حتى نهاية 2026.

وقالت شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو أمس الأحد إنها خفضت أسعار البيع لمشترين آسيوين لشهر يناير 2025 إلى أدنى مستوياتها منذ مطلع 2021، مع تأثر الأسواق سلبا بفعل ضعف الطلب من الصين، أكبر مستورد للخام في العالم.

في الوقت نفسه أعلنت المعارضة السورية على التلفزيون الرسمي أمس الأحد أنها أطاحت بالرئيس بشار الأسد وأنهت حكم أسرته المستمر منذ أكثر من 50 عاما في هجوم خاطف أثار مخاوف من موجة جديدة من الاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط.

وقررت مجموعة أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين مستقلين منهم روسيا، إرجاء البدء في زيادة إنتاج النفط ثلاثة أشهر حتى أبريل، ومددت الإلغاء الكامل لتخفيضات الإنتاج لمدة عام حتى نهاية 2026.

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