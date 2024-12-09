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رياضة

مبلغ ضخم، الأهلي يكشف قيمة رواتب الأجانب الشهرية

محمود الخطيب، فيتو
محمود الخطيب، فيتو

أكد سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أن هناك إقبالا من الجالية المصرية في قطر، على الانضمام للعضويات الجديدة.


وقال شلبي، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة etc: ”وفد الأهلي في قطر، حقق نجاحات وهناك إقبال على الاشتراك، في النادي، والاشتراك بنفس السعر في مصر، وتم هناك فرصة 6 أشهر أمام الجماهير للانضمام لعضوية النادي قبل زيادتها في يوليو القادم، والمجلس وافق على تأجيل زيادة العضوية في فرع الجزيرة، وسيتم الاشتراك حاليًا مقابل 750 ألف جنيه، قبل زيادتها مليون في شهر يوليو القادم".


وتابع شلبي: "الأهلي ملتزم شهريا بدفع 2 مليون دولار رواتب ومكافآت للأجانب والأجهزة الفنية في جميع الألعاب".


وأردف: "الخطيب سيكون رئيس بعثة الأهلي في قطر، وسيسافر معه خالد مرتجي، والبعثة تطير يوم الثلاثاء القادم، وسمير عدلي سيطير غدًا لترتيبات استقبال البعثة".


وشدد: "نرتب مع فيفا من أجل التنسيق في حجز التذاكر للجماهير، قبل السفر إلى أمريكا، حتى لا يحصل المشجع على التأشيرة ويسافر ولا يجد تذاكر".

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المدير التنفيذي للنادي الأهلي سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي سعد شلبي نادي الاهلي

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