إصابة 5 أشخاص في حريق بأحد فروع بنك شهير بالقاهرة

تمكنت قوات الدفاع المدني بمديرية أمن القاهرة من السيطرة على حريق شب بفرع أحد البنوك الشهيرة تحت التشطيب داخل كمبوند بالقاهرة الجديدة بدائرة قسم شرطة ثان القاهرة الجديدة.

أسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص بحالات اختناق وتم نقلهم عبر سيارات الإسعاف إلى المستشفى العام.

تلقت إدارة شرطة النجدة إخطارا بتصاعد أدخنة كثيفة ووجود حالات إغماء داخل كمبوند بالقاهرة الجديدة، انتقل رجال الشرطة مدعومين برجال الإطفاء، وتبين بالفحص إصابة 5 أشخاص بحالات اختناق إثر انبعاث كثيف للدخان بفرع بنك -تحت التشطيب.

وجار تحرير محضر بالواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.