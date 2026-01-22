الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي

18 حجم الخط

عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسلامة الله، إلى أرض الوطن في الساعات الأولى من فجر اليوم الخميس، وذلك عقب زيارة استمرت يومين إلى مدينة دافوس السويسرية.

وشارك الرئيس السيسي في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي، والتقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

