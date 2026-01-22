الخميس 22 يناير 2026
الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي

الرئيس السيسي، فيتو
الرئيس السيسي، فيتو
عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسلامة الله، إلى أرض الوطن في الساعات الأولى من فجر اليوم الخميس، وذلك عقب زيارة استمرت يومين إلى مدينة دافوس السويسرية.

وشارك الرئيس السيسي في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي، والتقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي

