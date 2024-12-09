الإثنين 09 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

غرفة شركات السياحة تكشف حقيقة مد تلقي طلبات حجز برامج الحج

مناسك الحج، فيتو
مناسك الحج، فيتو

أكدت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة أنه لا نية على الإطلاق لتغيير التوقيتات الخاصة بإجراءات الحج السياحي والتي تضمنتها الضوابط المنظمة للحج، والتي اعتمدها وزير السياحة والآثار وتعمل طبقا لها كافة الشركات المنظمة للحج السياحي.

حقيقة مد فتح باب التقدم بقرعة الحج السياحي

ونفت الغرفة جملة وتفصيلا ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية منسوبا لمصدر بـوزارة السياحة أنه يتم دراسة مد باب التقديم للحج السياحي حتى آخر شهر ديسمبر الحالي وإجراء القرعة أوائل يناير المقبل، وشددت الغرفة على أن هذا الكلام عارٍ تماما من الصحة ولا أساس له، وتؤكد الغرفة أنها تواصلت مع كبار مسئولي وزارة السياحة والآثار والذين أكدوا عدم صحة تلك التصريحات وأنها لم تصدر من أي من مسئولي الوزارة.

وتهيب الغرفة بكافة وسائل الإعلام تحري الدقة فيما تنشر منعا لحدوث بلبلة لدى آلاف المواطنين الذين تهفو قلوبهم لزيارة بيت الله الحرام وأداء الفريضة.

وتواصل شركات السياحة تلقي طلبات حجز برامج الحج السياحي لعام 1446 هــ من المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج.

طلبات حجز برامج الحج السياحي للموسم الجديد

وقررت وزارة السياحة والآثار فتح باب تلقي طلبات حجز برامج الحج السياحي من المواطنين الراغبين في حجز برامج الحج لقرعة الحج السياحي اعتبارا من الـ 20 نوفمبر الماضي ولمدة شهر تنتهي في ال 20 من ديسمبر الجاري.
 

يأتي ذلك في ضوء قرارات وزير السياحة والآثار شريف فتحي، باعتماد ضوابط الحج السياحي وفتح باب التسجيل للمواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج السياحي قبل بدء موسم الحج بفترة كافية وهو ما يعطي فرصة أكبر لاتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك على أكمل وجه والاستعداد الكامل للموسم من قبل الوزارة وشركات السياحة.

إجراء قرعة الحج السياحي

كما تم تحديد موعد إجراء القرعة العلنية الإلكترونية لاختيار الحجاج في كافة مستويات الحج السياحي وإعلان النتيجة يوم 23 ديسمبر الجاري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة الحج السياحى إجراءات الحج السياحي الحج الضوابط المنظمة للحج وزير السياحة والآثار قرعة الحج السياحي

مواد متعلقة

23 ديسمبر، إعلان نتيجة قرعة الحج السياحي للموسم الجديد

الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير السياحة والآثار باعتماد ضوابط الحج السياحي

ضبط 10 شركات سياحية ومكاتب بدون ترخيص للنصب على راغبي الحج والعمرة

ضبط 9 شركات سياحية ومكتب بدون ترخيص للنصب على راغبي الحج والعمرة

الأكثر قراءة

صورة متداولة للحظة وصول بشار الأسد مع زوجته إلى روسيا، ما حقيقتها؟

بالأسماء، 3 ناجين و5 سيدات مفقودات في حادث سقوط ميكروباص بترعة بأسيوط

نجيب ساويرس يعلق على تصريحات لاعبي الزمالك السابقين بعدم تشجيع الأهلي (فيديو)

قناة العربية: الرئيس السورى بشار الأسد وعائلته يصلون موسكو

جهود مكثفة للبحث عن مفقودين فى حادث سقوط ميكروباص بترعة الإبراهيمية (صور)

ترتيب مجموعة الزمالك في الكونفدرالية بعد التعادل أمام إنيمبا

ساويرس يعلق على سقوط نظام الأسد ويكشف كواليس تعرضه للظلم من رامي مخلوف (فيديو)

مسلسل وتر حساس الحلقة 31، مازن يعترف بقتل ليلى

منوعات

المزيد

بحاسوب عملاق،صربيا توظف الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة الحياة

ناسا تؤجل مرة أخرى انفصال"Cargo Dragon" عن المحطة الفضائية

لحظة تدمير تمثال الأسد في طرطوس (فيديو)

حقيقة الجسم المضيء في سماء طهران (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم الأحد في الأسواق

سعر النحاس في السوق اليوم الأحد 8-12-2024

بكام سعر الأرز الأبيض اليوم الأحد 8-12-2024 في الأسواق؟

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الأحد 8-12-2024

المزيد

انفوجراف

ماهر الأسد.. سراديب اللهو الخفي في سوريا (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 9 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة عمر بن عبد العزيز (4 – 4)

معنى «صعيدًا جرزًا»، تفسير الشعراوي للآية 8 من سورة الكهف (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية