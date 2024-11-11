أخبار مصر: مفاجأة في أسعار الذهب والوقود، إمام عاشور يرد على أنباء تهربه من المنتخب، مناطق سقوط الأمطار، نموذج إقرار استلام تابلت الثانوية

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

سجلت أسعار الأسمدة تباينًا ملحوظًا في الأسواق، وذلك وفق أحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

تستضيف العاصمة السعودية الرياض، اليوم، القمة العربية والإسلامية غير العادية، لبحث استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية ولبنان وتطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة.

شهد اليوم الأول لفتح باب الترشح لانتخابات اتحاد الكرة أمس الأحد 10 نوفمبر، عدم تقدم أي قائمة بأوراق ترشحها في خوض الماراثون الانتخابي بالجبلاية للحصول على عضوية الاتحاد المصري لكرة القدم في الدورة القادمة والتي تستمر أربع سنوات تنتهي في العام ٢٠٢٨.

نعى الفنان صلاح عبد الله، حمدي الرملي بكلمات مؤثرة وذلك بعد رحيله صباح أمس الأحد، بعد صراع طويل مع المرض.

قال الدكتور أيمن سلامة، خبير القانون الدولي، إن إعلان قطر توقف جهودها للتوسط في وقف إطلاق النار واتفاق الرهائن بين إسرائيل وحماس، يشير إلى الإحباط المتزايد للدولة الخليجية إزاء فشل الأطراف المتحاربين في الاتفاق على إنهاء الحرب في غزة.

ينضم الثنائي مصطفى محمد لاعب نانت الفرنسي وعمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت الألماني، لمعسكر منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن المدير الفني.

أعلنت محافظة الجيزة، أنها ستقوم، اليوم الإثنين، بتوزيع أكثر من 10 آلاف طبق بيض بأحياء بولاق الدكرور وإمبابة وعدد من القطاعات الأخرى بتكليف من المهندس عادل النجار محافظ الجيزة وسيتم الإعلان عن المناطق تباعًا.

أعلنت السلطات المكسيكية، عثورها على أكثر من 250 مهاجرا في مقطورة مزدوجة متجهة إلى الحدود الأمريكية في شمال البلاد.

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس خلال الفترة المقبلة.

وقالت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع على قناة "القاهرة والناس": سنشهد انحسار سقوط الأمطار الخفيفة والمتوسطة على السواحل الشمالية المطلة على البحر المتوسط.

قال الجيش الإسرائيلي، الإثنين، إنه تم اعتراض صاروخ باليستي أطلق من اليمن.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية باندلاع حريق بمنطقة بيت شيمش جراء سقوط شظايا الصاروخ.

قال أمجد عطية، الخبير الاقتصادي، إن فوز دونالد ترامب بالانتخابات الأمريكية سيكون إيجابيًا على الاقتصاد المصري، كما أن الصين هي الخاسر الأكبر من فوز ترامب.

أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن المجلس الأمني الوزاري الإسرائيلي المصغر أنهى اجتماعه منذ قليل، بالموافقة على المسودة المطروحة بين الجانب الأمريكي والإسرائيلي للتسوية بلبنان، حسبما ذكرت فضائية “الجزيرة” في خبر عاجل لها.

رد إمام عاشور، لاعب نادي الأهلي، على ما تردد في الفترة الماضية حول تهربه من معسكر منتخب مصر وادعاء الإصابة.

أصدر محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كتابا دوريا رقم ٦، بشأن إعادة تنظيم قواعد تحديد المسؤوليات والإجراءات المتبعة في توزيع أجهزة الحاسب اللوحي التابلت والفئات المستهدفة بالاستلام خلال العام الدراسي 2024-2025.

أجرى المستشار الألماني أولاف شولتس محادثات مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، وقال كلاهما إنهما "مستعدان للعمل معا من أجل عودة السلام إلى أوروبا"، بحسب ما أعلنت الحكومة الألمانية.

ينظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة الدكتورة مايا مرسى، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق اليوم الإثنين، فعالية كبرى لإطلاق الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان.

قالت وسائل إعلام عبرية، الإثنين، إن صفارات الإنذار دوت في الخليل جنوبي الضفة الغربية، بعد عبور صاروخ إلى المنطقة، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخ آخر أطلق من اليمن قبل وصوله.

زعم الجيش الإسرائيلي، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين، اغتيال محمد أبو سخيل، القيادي في حركة الجهاد بقطاع غزة.