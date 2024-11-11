الإثنين 11 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

خبير قانون دولي يكشف أسباب تعليق قطر جهود وساطتها بين إسرائيل وحماس

أيمن سلامة، فيتو
أيمن سلامة، فيتو

قال الدكتور أيمن سلامة، خبير القانون الدولي، إن إعلان قطر توقف جهودها للتوسط في وقف إطلاق النار واتفاق الرهائن بين إسرائيل وحماس، يشير إلى الإحباط المتزايد للدولة الخليجية إزاء فشل الأطراف المتحاربين في الاتفاق على إنهاء الحرب في غزة.

 

وأكد عبر صفحته بالتواصل الاجتماعي، أن قطر تشعر بالإحباط تجاه الطرفين المتحاربين في قطاع غزة؛ سواء حماس أو إسرائيل، فقد حذرت قطر حماس مؤخرا من أنه إذا لم تكن الحركة مستعدة للانخراط بجدية في المفاوضات، فلن تتمكن من الاحتفاظ بمكتبها السياسي في الدولة الخليجية.

 

قطر تعيد تقييم دورها كوسيط

 

وواصل حديثه قائلا: في أبريل 2024 أعلنت قطر أنها تعيد تقييم دورها كوسيط، حيث اشتكت من أن جهودها يقوضها سياسيون "ذوو مصالح ضيقة “، ولكنها استمرت في العمل مع الولايات المتحدة ومصر لتأمين صفقة.

في سبتمبر 2024، أعربت قطر عن غضبها من حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة، قائلة إن نهج إسرائيل "يقوم على محاولة تزوير الحقائق وتضليل الرأي العام العالمي بتكرار الأكاذيب" التي من شأنها أن "تؤدي إلى زوال جهود السلام".

 

جدية المفاوضات مبدأ أساسي في عمليات التفاوض

 

وتابع: جدية المفاوضات مبدأ أساسي في عمليات التفاوض، حيث تشير إلى التزام الأطراف المتفاوضة بالوصول إلى اتفاق مشترك بصدق وشفافية. تتضمن هذه الجدية عدة جوانب، منها: الرغبة الحقيقية في الوصول إلى حلول، بدلًا من تضييع الوقت أو محاولة كسب نقاط على حساب الطرف الآخر، والتحضير الجيد للمفاوضات، والمرونة والتعاون حيث تكون الأطراف مستعدة لتقديم تنازلات معقولة والعمل بروح التعاون، بهدف الوصول إلى تسويات تُرضي الطرفين.

 

تعليق الوساطة، خطوة مؤقتة

 

وأضاف: يُعد تعليق الوساطة، خطوة مؤقتة، يتم اتخاذها غالبًا عند تعقيد المفاوضات أو الحاجة لإعادة تقييم المواقف من قبل الأطراف المعنية. في هذه الحالة، يبقى أمل العودة إلى الطاولة قائمًا.

في المقابل، يعد إنهاء الوساطة، قرار نهائي يختتم جهود الوساطة حينما يبدو أن التوصل إلى تسوية مستدامة أصبح مستحيلًا، سواء لأسباب سياسية، أو انعدام الثقة بين الأطراف، أو تدخل أطراف خارجية يزيد من تعقيد النزاع، وحالة الوساطة الدولة التي قام بها أمر الكويت الراحل بين قطر ودول المقاطعة الأربعة في عام 2017 مثالا صارخا في هذا السياق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

قطر قادة حماس إسرائيل ازمة الرهائن مفاوضات وقف الحرب

مواد متعلقة

قادة حماس يبحثون عن بديل لـ قطر.. 6 عواصم عربية مرشحة لاستقبال مكاتب الحركة.. حسابات الإخوان ترجح الجزائر.. تركيا تضع شروطا وصنعاء ترحب.. وإيران «بالقائمة»

رفعت سيد أحمد: تعليق قطر وساطتها في المفاوضات مناورة للضغط على قادة حماس

قطر تعلق جهود الوساطة بين حماس وإسرائيل في الوقت الحالي

فرانس برس: عودة قطر عن تعليق وساطتها بشأن غزة مرتبط بهذا الأمر

الأكثر قراءة

طن اليوريا مخصوص يتراجع 2005 جنيهات، أسعار الأسمدة في الأسواق

اليوم، انطلاق القمة العربية والإسلامية غير العادية بالرياض لبحث العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان

صلاح عبد الله ناعيا حمدي الرملي: ربنا هينصفك ويعوضك

هيئة البث الإسرائيلية: حريق ببيت شيمش جراء سقوط شظايا صاروخ غرب القدس (فيديو)

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 11 - 11 - 2024

أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق

خبير قانون دولي يكشف أسباب تعليق قطر جهود وساطتها بين إسرائيل وحماس

بعد حكم المحكمة الدستورية، أستاذ قانون يحذر من انتهاء المهلة قبل وضع ضوابط العلاقة الإيجارية

منوعات

المزيد

بعد انتخاب ترامب، أمريكي يقتل عائلته وينتحر في مينيسوتا (صور)

لاعب كرة قدم يعتزل نهائيا لأسباب دينية

لقطة طريفة، لاعبان يساعدان الحكم في إخراج بطاقة عنيدة (فيديو)

رسميا، تأكيد موعد إصدار لعبة GTA 6

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس بالسوق المحلية اليوم الأحد 10/11/2024

أحدث أسعار الألومنيوم اليوم الأحد بالسوق المحلي

سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الأحد 10/ 11/ 2024

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد 10/11/2024

المزيد

انفوجراف

لو باظ هتدفع ثمنه.. قرارات عاجلة من التعليم لطلاب الثانوية العامة بشأن "التابلت" (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 11 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 11 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 11 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads