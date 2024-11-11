خبير قانون دولي يكشف أسباب تعليق قطر جهود وساطتها بين إسرائيل وحماس

قال الدكتور أيمن سلامة، خبير القانون الدولي، إن إعلان قطر توقف جهودها للتوسط في وقف إطلاق النار واتفاق الرهائن بين إسرائيل وحماس، يشير إلى الإحباط المتزايد للدولة الخليجية إزاء فشل الأطراف المتحاربين في الاتفاق على إنهاء الحرب في غزة.

وأكد عبر صفحته بالتواصل الاجتماعي، أن قطر تشعر بالإحباط تجاه الطرفين المتحاربين في قطاع غزة؛ سواء حماس أو إسرائيل، فقد حذرت قطر حماس مؤخرا من أنه إذا لم تكن الحركة مستعدة للانخراط بجدية في المفاوضات، فلن تتمكن من الاحتفاظ بمكتبها السياسي في الدولة الخليجية.

قطر تعيد تقييم دورها كوسيط

وواصل حديثه قائلا: في أبريل 2024 أعلنت قطر أنها تعيد تقييم دورها كوسيط، حيث اشتكت من أن جهودها يقوضها سياسيون "ذوو مصالح ضيقة “، ولكنها استمرت في العمل مع الولايات المتحدة ومصر لتأمين صفقة.

في سبتمبر 2024، أعربت قطر عن غضبها من حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة، قائلة إن نهج إسرائيل "يقوم على محاولة تزوير الحقائق وتضليل الرأي العام العالمي بتكرار الأكاذيب" التي من شأنها أن "تؤدي إلى زوال جهود السلام".

جدية المفاوضات مبدأ أساسي في عمليات التفاوض

وتابع: جدية المفاوضات مبدأ أساسي في عمليات التفاوض، حيث تشير إلى التزام الأطراف المتفاوضة بالوصول إلى اتفاق مشترك بصدق وشفافية. تتضمن هذه الجدية عدة جوانب، منها: الرغبة الحقيقية في الوصول إلى حلول، بدلًا من تضييع الوقت أو محاولة كسب نقاط على حساب الطرف الآخر، والتحضير الجيد للمفاوضات، والمرونة والتعاون حيث تكون الأطراف مستعدة لتقديم تنازلات معقولة والعمل بروح التعاون، بهدف الوصول إلى تسويات تُرضي الطرفين.

تعليق الوساطة، خطوة مؤقتة

وأضاف: يُعد تعليق الوساطة، خطوة مؤقتة، يتم اتخاذها غالبًا عند تعقيد المفاوضات أو الحاجة لإعادة تقييم المواقف من قبل الأطراف المعنية. في هذه الحالة، يبقى أمل العودة إلى الطاولة قائمًا.

في المقابل، يعد إنهاء الوساطة، قرار نهائي يختتم جهود الوساطة حينما يبدو أن التوصل إلى تسوية مستدامة أصبح مستحيلًا، سواء لأسباب سياسية، أو انعدام الثقة بين الأطراف، أو تدخل أطراف خارجية يزيد من تعقيد النزاع، وحالة الوساطة الدولة التي قام بها أمر الكويت الراحل بين قطر ودول المقاطعة الأربعة في عام 2017 مثالا صارخا في هذا السياق.