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خارج الحدود

الإذاعة العبرية: المجلس الأمني الإسرائيلي المصغر يوافق على التسوية في لبنان

لبنان، فيتو
لبنان، فيتو

أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن المجلس الأمني الوزاري الإسرائيلي المصغر أنهى اجتماعه منذ قليل، بالموافقة على المسودة المطروحة بين الجانب الأمريكي والإسرائيلي للتسوية بلبنان، حسبما ذكرت فضائية “الجزيرة” في خبر عاجل لها.

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، قد قالت إن الكابينت "المجلس الأمني المصغّر" سيجتمع الليلة، لبحث اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.

وحسبما ذكرت "يديعوت أحرونوت"، فإن إسرائيل ولبنان والولايات المتحدة تبادلوا مسودة اتفاق لوقف إطلاق النار، وسط وأنباء عن وساطة للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها، إن هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق في لبنان.

واستشهد 38 شخصا أمس الأحد في غارات إسرائيلية على مناطق مختلفة في لبنان، حسبما ذكرت وزارة الصحة اللبنانية.

وأفادت الوزارة بتسجيل الحصيلة الأكبر في بلدة علمات بقضاء جبيل بشمال بيروت، حيث استشهد 23 شخصا، من بينهم سبعة أطفال، بعدما استهدفت غارة إسرائيلية منزلا هناك.

ويوم السبت، استشهد 53 شخصا وأصيب 99 آخرون في هجمات إسرائيلية على لبنان.

وأضافت الوزارة أنه منذ بدء الصراع المسلح بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني المدعوم من إيران قبل أكثر من عام، قتل 3189 لبنانيا وأصيب 14078 آخرون.

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