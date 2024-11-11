إمام عاشور يرد على أنباء تهربه من منتخب مصر وادعاء الإصابة

رد إمام عاشور، لاعب نادي الأهلي، على ما تردد في الفترة الماضية حول تهربه من معسكر منتخب مصر وادعاء الإصابة.

وقال إمام عاشور عبر قناة النادي الأهلي: “مين لاعب في مصر هيجيله منتخب مصر ويرفضه أو يدعي الإصابة”.

وأضاف: “أي حد يتمنى يلبس تيشرت المنتخب، فيه ناس اتصابت ومراحتش ومحدش اتكلم عليها، اشمعنا إمام بيتحط في أي جملة”.

وتابع: “هتقولي عشان مش بتشارك، أنا مع فيتوريا مكنتش بشارك وكنت بديل، ولما لعبت وقعت على دماغي قبل كدة، كنت مصمم ألعب وقولت أكتبلكم تعهد على نفسي وأكمل”.