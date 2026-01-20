18 حجم الخط

طريقة عمل البطاطس بالفراخ بدون طماطم، البطاطس بالفراخ من الأكلات الشعبية المحبوبة لدى الكبار والصغار، وتمتاز بسهولة تحضيرها وقيمتها الغذائية العالية.

ويفضل الكثيرون إعدادها بدون طماطم للحصول على طعم كريمي هادئ يناسب المعدة ويبرز نكهة الفراخ والتوابل.

وتقدم الشيف نورهان القاضي، طريقة عمل البطاطس بالفراخ بدون طماطم.

مكونات عمل البطاطس بالفراخ بدون طماطم:

دجاجة مقطعة أو ½ كيلو صدور

4 حبات بطاطس متوسطة الحجم

1 بصلة كبيرة مفرومة

3 فصوص ثوم مفروم

2 ملعقة كبيرة زيت أو سمن

كوب شوربة فراخ أو ماء ساخن

ملح حسب الرغبة

فلفل أسود

بهارات فراخ

رشة جوزة الطيب

رشة بابريكا

حبة فلفل أخضر اختياري

طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ

طريقة عمل البطاطس بالفراخ بدون طماطم:

تقشر البطاطس وتقطع مكعبات متوسطة الحجم، وتنقع في ماء لمدة 10 دقائق ثم تصفى جيدًا.

في حلة على نار متوسطة، يسخن الزيت أو السمن، ثم تضاف قطع الفراخ وتقلب حتى تأخذ لون ذهبي خفيف من جميع الجهات، ثم ترفع جانبًا.

في نفس الحلة، تضاف البصلة المفرومة وتقلب حتى تذبل، ثم يضاف الثوم ويقلب سريعا حتى تفوح رائحته.

تضاف مكعبات البطاطس إلى البصل والثوم وتقلب جيدا لمدة 5 دقائق.

تعاد الفراخ إلى الحلة، ثم يضاف الملح والفلفل الأسود وبهارات الفراخ والبابريكا، ويقلب الخليط جيدا.

يضاف كوب الشوربة أو الماء الساخن ويغطى الوعاء، ونترك البطاطس بالفراخ على نار هادئة لمدة 30 إلى 35 دقيقة حتى تنضج تماما ويتسبك القوام.

قبل التقديم بدقائق، يمكن إضافة الفلفل الأخضر ورشة جوزة الطيب لإضافة نكهة مميزة.

