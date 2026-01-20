الثلاثاء 20 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

طريقة عمل البطاطس بالفراخ بدون طماطم

البطاطس بالفراخ،
البطاطس بالفراخ، فيتو
18 حجم الخط

طريقة عمل البطاطس بالفراخ بدون طماطم، البطاطس بالفراخ من الأكلات الشعبية المحبوبة لدى الكبار والصغار، وتمتاز بسهولة تحضيرها وقيمتها الغذائية العالية.

ويفضل الكثيرون إعدادها بدون طماطم للحصول على طعم كريمي هادئ يناسب المعدة ويبرز نكهة الفراخ والتوابل.

وتقدم الشيف نورهان القاضي، طريقة عمل البطاطس بالفراخ بدون طماطم.

 

مكونات عمل البطاطس بالفراخ بدون طماطم:

دجاجة مقطعة أو ½ كيلو صدور

4 حبات بطاطس متوسطة الحجم

1 بصلة كبيرة مفرومة

3 فصوص ثوم مفروم

2 ملعقة كبيرة زيت أو سمن

كوب شوربة فراخ أو ماء ساخن

ملح حسب الرغبة

فلفل أسود

بهارات فراخ

رشة جوزة الطيب

رشة بابريكا

حبة فلفل أخضر اختياري

طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ 
طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ 

طريقة عمل البطاطس بالفراخ بدون طماطم:

  • تقشر البطاطس وتقطع مكعبات متوسطة الحجم، وتنقع في ماء لمدة 10 دقائق ثم تصفى جيدًا.
  • في حلة على نار متوسطة، يسخن الزيت أو السمن، ثم تضاف قطع الفراخ وتقلب حتى تأخذ لون ذهبي خفيف من جميع الجهات، ثم ترفع جانبًا.
  • في نفس الحلة، تضاف البصلة المفرومة وتقلب حتى تذبل، ثم يضاف الثوم ويقلب سريعا حتى تفوح رائحته.
  • تضاف مكعبات البطاطس إلى البصل والثوم وتقلب جيدا لمدة 5 دقائق.
  • تعاد الفراخ إلى الحلة، ثم يضاف الملح والفلفل الأسود وبهارات الفراخ والبابريكا، ويقلب الخليط جيدا.
  • يضاف كوب الشوربة أو الماء الساخن ويغطى الوعاء، ونترك البطاطس بالفراخ على نار هادئة لمدة 30 إلى 35 دقيقة حتى تنضج تماما ويتسبك القوام.
  • قبل التقديم بدقائق، يمكن إضافة الفلفل الأخضر ورشة جوزة الطيب لإضافة نكهة مميزة.
txt

ارتفاع سعر الفراخ اليوم الإثنين 19 يناير 2026

txt

طريقة تفريز البطاطس نصف مقلية للفرن استعدادًا لشهر رمضان

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البطاطس بالفراخ صينية البطاطس بالفراخ طريقة عمل البطاطس بالفراخ بدون طماطم البطاطس الفراخ الشيف نورهان القاضى

مواد متعلقة

طريقة عمل المكرونة بالفراخ والوايت صوص، أحلى من المطاعم

أوفر وألذ من الجاهزة، طريقة عمل البيتزا بالفراخ في البيت

طريقة عمل المبكبكة بالفراخ، لذيذة ومناسبة لأجواء الشتاء الباردة
ads

الأكثر قراءة

انهيار في درجات الحرارة، الأرصاد تحذر من طقس اليوم الثلاثاء

ارتفاع "كريستال وسلايت" وانخفاض عباد الشمس، أسعار الزيت اليوم الثلاثاء بالأسواق

مواجهات نارية بأبطال أوروبا، مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

مقيدين وأحدهم كان معلقا على الجدار، شاهدة عيان تروي تفاصيل لحظة العثور على أطفال المنوفية (فيديو)

للمراهقات، نصائح لبناء روتين شخصي في إجازة نصف العام

بسبب عاصفة ثلجية، اصطدام أكثر من 100 سيارة وشاحنة في ميشيجان (فيديو)

أستاذ العبريات بجامعة الإسكندرية: إسرائيل تستغل انشغال العالم لتنفذ مخطط تهجير سكان الضفة

مش هتشوفوا بطولات تاني، نجم الزمالك يحذر إدارة الأبيض من هذا التصرف

خدمات

المزيد

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم الإثنين

أسعار الألومنيوم بالبورصات العالمية اليوم

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين

تعرف على سعر الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أسود التيرانجا ثالث منتخب يعلق "نجمتين" في أمم إفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 20 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 20 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 20 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية