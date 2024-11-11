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ثقافة وفنون

صلاح عبد الله ناعيا حمدي الرملي: ربنا هينصفك ويعوضك

صلاح عبدالله وحمدي
صلاح عبدالله وحمدي الرملي، فيتو

نعى الفنان صلاح عبد الله، حمدي الرملي بكلمات مؤثرة وذلك بعد رحيله صباح أمس الأحد، بعد صراع طويل مع المرض.

وفاة الفنان حمدي الرملي 

وقال الفنان صلاح عبد الله عبر صفحته الشخصية بموقع “إكس” تويتر سابقا: “يا ناس شغلتنا زي أي شغلانة فيها الحلو والوحش وآه مالهاش أمان وليها ضحايا وحمدي الله يرحمه قد يكون من ضحاياها والله أعلم لكن لو حضراتكم عارفين شكله وناسيين اسمه أو أول مرة تعرفوه أرجوكم الفاتحة والدعاء للراجل الطيب الجميل البشوش حمدي الرملي”. 

وأضاف صلاح: “وعشان تفهموا كلامي خشوا جوجل زي ما عملت لتتعرفوا عليه وأخيرًا يا حمدي يا حبيبي إذا كانت الدنيا ظلمتك فاللي خلق الدنيا هينصفك ويعوضك بإذنه تعالى وما أعظمه إنصاف وتعويض”.

ورحل عن عالمنا صباح أمس الأحد الفنان حمدي الرملي عن عمر ناهز الـ 64 بعد صراع طويل مع المرض 

شارك حمدي الرملي في العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية والمسرحية، منها مسلسلات نيللي وشريهان، إزي الصحة، شقة فيصل، ويوميات ونيس، وكذلك فيلم عمارة يعقوبيان وغيرها العديد من الأعمال.

 

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