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خارج الحدود

شولتس وترامب يتعهدان بإعادة السلام إلى أوروبا

شولتس ودونالد ترامب،
شولتس ودونالد ترامب، فيتو

أجرى المستشار الألماني أولاف شولتس محادثات مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، وقال كلاهما إنهما "مستعدان للعمل معا من أجل عودة السلام إلى أوروبا"، بحسب ما أعلنت الحكومة الألمانية.

وذكر المتحدث باسم  شولتس أن "الطرفين تبادلا وجهات النظر في شأن العلاقات بين ألمانيا والولايات المتحدة والمشكلات الجيوسياسية الحالية"، بحسب "فرانس برس".

وأضاف المتحدث أن شولتس وترامب "قالا أيضا إنهما مستعدان للعمل معا من أجل عودة السلام إلى أوروبا".

وفي وقت سابق أجرى ترامب اتصالا هاتفيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وحثه على عدم التصعيد في أوكرانيا.

 

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