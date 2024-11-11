هيئة البث الإسرائيلية: حريق ببيت شيمش جراء سقوط شظايا صاروخ غرب القدس (فيديو)

غزة الآن، قال الجيش الإسرائيلي، الإثنين، إنه تم اعتراض صاروخ باليستي أطلق من اليمن.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية باندلاع حريق بمنطقة بيت شيمش جراء سقوط شظايا الصاروخ.

🔴 عاجل | هيئة البث الإسرائيلية: حرائق ناجمة عن سقوط شظايا صواريخ اعتراضية في بيت شيمش غرب القدس pic.twitter.com/1CXery7Hza — قناة المنار (@TVManar1) November 11, 2024

ونشرت وسائل إعلام فلسطينية مقطع فيديو يرصد الحرائق الناجمة عن سقوط شظايا صواريخ اعتراضية في بيت شيمش غرب القدس.