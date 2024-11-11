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أخبار مصر

اليوم، إطلاق الخطة الوطنية لمكافحة تعاطي المخدرات والحد من مخاطر الإدمان

مايا مرسي وزيرة التضامن
مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، فيتو

ينظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة الدكتورة مايا مرسى، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق اليوم الإثنين، فعالية كبرى لإطلاق الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان.

 

وسيتم استعراض أهم محاور عمل الخطة خلال الفترة المقبلة بحضور الوزارات والمؤسسات المعنية والدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وممثلي المنظمات الدولية الشريكة. 
 
جدير بالذكر أن الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي كانت قد شهدت مؤخرًا فعاليات ختام معسكر "قوتنا في شبابنا" لبناء قدرات 1000 متطوع جديد لدى صندوق مكافحة الإدمان على مستوى محافظات الجمهورية، من إجمالي عدد 4000 شاب وفتاة تقدموا للانضمام لرابطة متطوعي الصندوق، وتم إجراء مقابلات لهم واختيار من اجتاز اختبارات التطوع ممن لديهم القدرة على التواصل والعمل الجماعي وأيضًا الميداني ومن لديهم المواهب المختلفة لاستثمارها في تنفيذ برامج التوعية، حيث تم تدريبهم من خلال المعسكر الذي استمر على مدار أسبوع بالمدينة الشبابية التابعة لوزارة الشباب والرياضة بمحافظة الإسكندرية، على تنفيذ برامج الوقاية من المخدرات بحضور الدكتور عمرو عثمان مدير الصندوق، في إطار الحرص على استثمار طاقات الشباب الإيجابية وإعداد برامج تدريبية تؤهلهم كقيادات للعمل التطوعي، للمشاركة في تنفيذ المبادرات التوعوية لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان ليصل إجمالي عدد المتطوعين لدى الصندوق حاليا  إلى 34  ألف متطوع على مستوى محافظات الجمهورية.

 

 

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