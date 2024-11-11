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اقتصاد

طن اليوريا مخصوص يتراجع 2005 جنيهات، أسعار الأسمدة في الأسواق

أسعار الأسمدة في
أسعار الأسمدة في الأسواق، فيتو

أسعار الأسمدة اليوم، سجلت أسعار الأسمدة تباينًا ملحوظًا في الأسواق، وذلك وفق أحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء. 

أسعار الأسمدة في الأسواق

وتستعرض «فيتو» أسعار الأسمدة في الأسواق، وأبرز التحركات في سعر الأسمدة، وتشمل سعر النترات واليوريا العادي والمخصوص، وفقًا للبوابة الحكومية، في السطور الآتية:

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أسعار الأسمدة في الأسواق، فيتو 

أسعار نترات النشادر 33.5% مخصوص في الأسواق

بلغ متوسط سعر نترات النشادر 33.5% مخصوص نحو 19484.6 جنيه للطن، بانخفاض 1900 جنيه في الطن، وتراوحت أسعار طن نترات نشادر 33.5% مخصوص ما بين 10500 جنيه و25 ألف جنيه.

أسعار نترات النشادر 33.5 % عادي في الأسواق

بينما بلغ متوسط سعر نترات النشادر 33.5% عادي نحو 10101 جنيهًا للطن، بارتفاع 690 جنيهًا في الطن وتراوحت أسعار طن نترات نشادر 33.5% عادي ما بين 4700 جنيه و20 ألف جنيه.

أسعار سلفات النشادر 20.6 % مخصوص في الأسواق

وبلغ متوسط سعر سلفات النشادر 20.6% نحو 14440.9 جنيه، بارتفاع 374 جنيهًا في الطن، وتراوح سعر طن سلفات النشادر 20.6% ما بين 5 آلاف جنيه و23 ألف جنيه.

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أسعار الأسمدة في الأسواق، فيتو 

أسعار اليوريا 46.5 % مخصوص في الأسواق

أما عن أسعار اليوريا في الأسواق، بلغ متوسط سعر يوريا 46.5 % مخصوص نحو 20148.7 جنيه للطن، بانخفاض 2005 جنيهات عن سعره السابق، وتراوحت أسعار طن يوريا 46.5 % مخصوص ما بين 11 ألف جنيه و26 ألف جنيه.

أسعار اليوريا 46.5 % عادي في الأسواق

بينما بلغ متوسط سعر يوريا 46.5% عادي نحو 10926.4 جنيه للطن، بارتفاع 150 جنيهًا عن سعره السابق، وتراوحت أسعار طن يوريا 46.5% عادي ما بين 1900 جنيه و20 ألف جنيه.

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تباين أسعار الأسمدة في الأسواق

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ضربة للمزارعين، ارتفاع كبير في أسعار الأسمدة بالأسواق، والزيادة تقترب من 4 آلاف جنيه

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