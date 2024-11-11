الجيش الإسرائيلي يزعم اغتيال قيادي في حركة الجهاد

غزة الآن، زعم الجيش الإسرائيلي، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين، اغتيال محمد أبو سخيل، القيادي في حركة الجهاد بقطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن الجيش والشاباك قضيا على مسئول ملف العمليات في حركة الجهاد بقطاع غزة، على حد قوله.

وأضاف أدرعي أن طائرات حربية إسرائيلية "أغارت بتوجيه استخباري دقيق يوم السبت وقضت على محمد أبو سخيل مسئول ملف العمليات في الجهاد بقطاع غزة والذي عمل داخل مجمع قيادة وسيطرة في منطقة استخدمت سابقا كـ مدرسة فهد الصباح في شمال قطاع غزة"، حسب مزاعمه.