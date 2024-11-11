العثور على 250 مهاجرا في مقطورة بالمكسيك

أعلنت السلطات المكسيكية، عثورها على أكثر من 250 مهاجرا في مقطورة مزدوجة متجهة إلى الحدود الأمريكية في شمال البلاد.

وعثر ضباط الهجرة بدعم من الجيش الجمعة على هؤلاء عند نقطة تفتيش في ولاية تشيواوا وفق ما أفادت وزارة الدفاع.

وأضافت الوزارة أن المهاجرين وهم من جنسيات مختلفة سُلّموا إلى سلطات الهجرة للتحقق من أوضاعهم.

وكل عام يعبر آلاف المهاجرين الفارين من العنف والفقر المكسيك في طريقهم إلى الحدود الأميركية.

ويُعدّ نقل المهاجرين وهم مختبئون في شاحنات محملة بأحمال زائدة أحد أخطر الأساليب التي يستخدمها المهربون.

عام 2022، اختنق أكثر من 50 مهاجرا حتى الموت بعد أن تُركوا في شاحنة أثناء عبورهم الحدود.

ويحاول مهاجرون آخرون عبور الحدود سيرا على الأقدام عبر مسافات شاسعة من خلال الانضمام إلى قوافل، مخاطرين بحياتهم.

وأدت إعادة انتخاب دونالد ترامب إلى زيادة مخاوف المهاجرين الذين يخشون أن تزداد صعوبة الحصول على اللجوء بعد توليه الرئاسة.

وانخفض عدد الوافدين غير الشرعيين من 250 ألف شخص في ديسمبر إلى ما يقرب من 54 ألفا في سبتمبر الماضي، وفقا لإدارة الرئيس الديمقراطي جو بايدن.