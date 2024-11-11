خبير اقتصادي يكشف مفاجأة بشأن أسعار الذهب والوقود بعد فوز ترامب

قال أمجد عطية، الخبير الاقتصادي، إن فوز دونالد ترامب بالانتخابات الأمريكية سيكون إيجابيًا على الاقتصاد المصري، كما أن الصين هي الخاسر الأكبر من فوز ترامب.

سعر أوقية الذهب

وأضاف عطية، خلال مقابلته، لـ «برنامج مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع على قناة etc: من المتوقع أن تتراوح سعر أوقية الذهب ما بين 2500 إلى 2700 دولار، ولا يوجد أي مؤشرات على زيادة سعر الذهب بعد فوز دونالد ترامب بالانتخابات الأمريكية.

إنهاء الحرب

وأوضح عطية، أن دونالد ترامب لن يضر إسرائيل لكنه سيعمل على إنهاء الحرب وحل الأمر سياسيًا.

ولفت إلى أن كامالا هاريس لم يكن لها استراتيجية اقتصادية واضحة، لكن استراتيجيتها كانت الهجوم على دونالد ترامب فقط.

انخفاض أسعار الوقود والطاقة

ولفت إلى أنه يتوقع انخفاض أسعار الوقود والطاقة خلال الفترة المقبلة بعد فوز دونالد ترامب بالانتخابات الأمريكية.