المقاومة العراقية تشن هجمات صاروخية على أهداف إسرائيلية

قالت وسائل إعلام عبرية، الإثنين، إن صفارات الإنذار دوت في الخليل جنوبي الضفة الغربية، بعد عبور صاروخ إلى المنطقة، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخ آخر أطلق من اليمن قبل وصوله.

وأشارت وسائل الإعلام العبرية إلى عبور صاروخ من جهة الشرق باتجاه مناطق جنوب الضفة الغربية.

ويستخدم الجيش الإسرائيلي عبارة من "الشرق" في إشارة إلى العراق، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وكانت المقاومة الإسلامية فى العراق قد أعلنت فجر الإثنين، شن هجمات بطائرات مسيرة على 4 أهداف في إسرائيل.

من جهة أخرى، أعلن الجيش الإسرائيلي، اعتراض صاروخ أطلق من اليمن قبل وصوله، فيما أشارت هيئة البث الرسمية إلى اندلاع حرائق ناجمة عن سقوط شظايا صواريخ اعتراضية في بيت شيمش غربي القدس.

ومنذ بدء الحرب في غزة، تواصل ميليشيات في اليمن والعراق شن هجمات على إسرائيل بالطائرات المسيرة والصواريخ.