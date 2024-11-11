الكرتونة بـ 150 جنيها، توزيع 10 آلاف طبق بيض ببولاق الدكرور وإمبابة اليوم

أعلنت محافظة الجيزة، أنها ستقوم، اليوم الإثنين، بتوزيع أكثر من 10 آلاف طبق بيض بأحياء بولاق الدكرور وإمبابة وعدد من القطاعات الأخرى بتكليف من المهندس عادل النجار محافظ الجيزة وسيتم الإعلان عن المناطق تباعًا.

وكان قد تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أمس انتظام توفير بيض المائدة بالمجمعات الاستهلاكية والمنافذ السلعية بسعر ١٥٠ جنيهًا للكرتونة.

وأكد محافظ الجيزة أنه تم التنسيق مع جهاز مستقبل مصر ومديرية التموين والمجمعات الاستهلاكية لتوفير وتوزيع ٢٧٧٠ طبق بيض مائدة للمواطنين اليوم كدفعة أولي علي أن يتم توفيرها بشكل يومي والإعلان عن مواقع وأماكن بيعها للمواطنين للتسهيل عليهم.

ولفت إلى أنه جار التنسيق مع المديريات والجهات المعنية وجمعيات المُجتمع المدني لتوفير كميات يومية تغطي كافة قطاعات المحافظة في إطار تكليفات المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين .

ولفت إلى أنه جاري التنسيق مع المديريات والجهات المعنية وجمعيات المُجتمع المدني لتوفير كميات يومية تغطي كافة قطاعات المحافظة في إطار تكليفات المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين .



وأوضح محافظ الجيزة أنه سيتم توفير وتوزيع بيض المائدة بالمعارض الثابتة والمنافذ السلعية التي تُقيمها المحافظة أو التابعة لمديرية التموين بكل حي ومركز ومدينة لبيع كافة السلع الغذائية بأسعار مُخفضة أقل من مثيلها بالأسواق.



وأكد محافظ الجيزة أن المحافظة بأجهزتها التنفيذية لا تدخر جُهدًا في تقديم كل أوجه الدعم والمساندة لجميع مواطنيها بمُختلف المراكز والمُدن والأحياء.