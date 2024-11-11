الأرصاد الجوية تكشف مناطق سقوط الأمطار وطقس الأيام المقبلة (فيديو)

حالة الطقس في مصر، كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس خلال الفترة المقبلة.

مناطق سقوط الأمطار

وقالت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع على قناة "القاهرة والناس": سنشهد انحسار سقوط الأمطار الخفيفة والمتوسطة على السواحل الشمالية المطلة على البحر المتوسط.

طقس الأيام المقبلة

ولفتت: الأيام المقبلة سنشهد طقسا دافئا وزيادة البرودة ليلا مع توقعات بشبورة مائية من 4 فجرا حتى 7 صباحا تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

قيم درجات الحرارة

وأشارت إلى أن قيم درجات الحرارة عادت لمعدلاتها الطبيعية في مثل هذا التوقيت من كل عام.

