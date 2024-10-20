أخبار مصر: زيادة أسعار أوبر وديدي وإن درايف خلال ساعات، مواجهات نارية بالسوبر المصري، تسريب خطة رد إسرائيلي على إيران

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

متحدث الوزراء: مستمرون في رفع أسعار المواد البترولية حتى نهاية 2025

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن تحريك أسعار الوقود خلال الساعات الماضية كان أمرًا ضروريًا، بهدف استعادة التوازن مرة أخرى في الأسعار والدعم المقدم من الدولة.

آخر فرصة، اليوم غلق باب التقديم لوظائف الضبعة النووية

وظائف مشروع الضبعة النووية، تنتهي وزارة العمل اليوم الأحد من التقديم لوظائف مشروع محطة الضبعة النووية.

تفاصيل الوثيقة المسربة لخطة الرد الإسرائيلي على إيران، وأمريكا تفتح تحقيقا

أفادت مصادر لقناة "سي إن إن" بأن الولايات المتحدة تحقق في تسريب المعلومات السرية الأمريكية حول خطط إسرائيل لتوجيه الضربة المحتملة إلى إيران.

النقل الذكي تدرس اليوم التسعيرة الجديدة في مصر، ومصدر: الزيادة هتكون كبيرة

تجتمع شركات النقل الذكي اليوم الأحد، لدراسة زيادة التسعيرة الجديدة للنقل الذكي لكل من "دي دي" و"إندريف" و"أوبر" وذلك بعد إعلان لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، تحريك أسعار البنزين والسولار.

مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة، أبرزها السوبر المصري ومواجهة ليفربول وتشيلسي

يشهد اليوم الأحد العديد من المباريات الهامة بمختلف ملاعب ودوريات العالم، حيث يترقب عشاق كرة القدم المصرية ضربة البداية في بطولة السوبر المصري التي تحتضنها دولة الإمارات بمشاركة 4 أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا.

أسعار الذهب اليوم الأحد 20 - 10 -2024، آخر تحديث بعد ارتفاع أمس

ننشر أسعار الذهب اليوم الأحد 2024.10.20 وفقا لآخر تحديث لها.

ليفربول ضد تشيلسي، محمد صلاح على موعد مع كتابة التاريخ

ليفربول ضد تشيلسي، ينتظر النجم المصري محمد صلاح التوقيع على إنجاز مميز خلال مباراة فريقه ليفربول ضد ضيفه تشيلسي المقررة اليوم الأحد في قمة المرحلة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

استشهاد 73 فلسطينيا وإصابة العشرات في مجزرة إسرائيلية جديدة على بيت لاهيا بغزة (فيديو)

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، مساء السبت، باستشهاد 73 فلسطينيا وإصابة العشرات، في قصف إسرائيلي لمربع سكني في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

السوبر المصري، الأهلي يبدأ اليوم حملة الدفاع عن اللقب بمواجهة سيراميكا

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر اليوم الأحد مع نظيره سيراميكا كليوباترا على ملعب “ستاد محمد بن زايد” في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري المقامة بمدينة أبو ظبي بدولة الإمارات.

لا تنخدعوا بالاستقرار الخريفي، الأرصاد الجوية تحذر من طقس اليوم الأحد

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من حالة الطقس اليوم الأحد 20 من أكتوبر 2024 لما يشهده من بعض التقلبات الجوية.

حريق هائل في برج فولكارت السكني الفاخر بإزمير التركية (فيديو)

أفادت وسائل إعلام تركية بأن حريقا نشب في مبنى برج فولكارت التوأم في منطقة بايراكلي بإزمير، مساء السبت، فيما توجهت طواقم الإطفاء إلى المنطقة لإخماد الحريق الذي أثار حالة من الذعر.

اليوم، الحكم على اللاعب أحمد ياسر المحمدي بتهمة التعدي على فتاة بدولة قطر

تصدر محكمة جنايات عابدين برئاسة المستشار وائل زهران وعضوية المستشارين محمود رشدان وعبد الله سلام، اليوم الأحد، حكمها في قضية اللاعب أحمد ياسر المحمدي، لاعب نادي الريان القطري، في اتهامه بالتعدي على فتاة في دولة قطر.

اليوم، بدء التخصيص وتسجيل التحويلات لشقق "بيت الوطن للمصريين" المرحلة العاشرة التكميلية

كشفت وزارة الإسكان عن بدء التخصيص وتسجيل التحويلات للمرحلة العاشرة التكميلية لشقق بيت الوطن للمصريين العاملين بالخارج اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 20 - 10 - 2024 الساعة الثالثة عصرا.

ملصقات بمحطات حافلات في بريطانيا تتهم ستارمر ولامي ونتنياهو بارتكاب جرائم حرب (صور)

في أول رد فعل على إعراب كير ستارمر عن "قلقه" إزاء هجوم مسيّرة على مقر إقامة نتنياهو، قام نشطاء ومدونون في بريطانيا بوضع ملصقات بمحطات الحافلات في المملكة تتهم رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ورئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر ووزير خارجيته ديفيد لامي بارتكاب جرائم حرب.

الزمالك المنتشي إفريقيا يصطدم بطموح بيراميدز في نصف نهائي السوبر المصري

مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين فريقي الزمالك وبيراميدز اليوم في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري، بمشاركة أندية الأهلي وسيراميكا كليوباترا أيضا.

فيه سم قاتل، قرار عاجل من أمريكا بشأن منتجات "الوافل"

سحبت شركة في الولايات المتحدة، المئات من منتجات الوافل المجمدة التي تباع في متاجر رئيسية مثل "وول مارت" و"تارجت" بسبب احتمال تلوثها ببكتيريا الليستيريا، وفقا لما أعلنته الشركة المصنعة.

اليوم، بدء تسليم شقق الإسكان المتميز

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء تسليم وحدات الإسكان المتميز ذى الطابع الحديث بعدد 768 وحدة بمنطقة عمارات الزهور بالحي 39 منطقة "2600 فدان" سابقًا بمدينة العبور الجديدة، وذلك اعتبارًا من اليوم الأحد، الموافق 20 /10 /2024: يوم الخميس 26/12/2024.

أخطر دراسة عن عدوى كورونا للأطفال: معرضون لخطر الإصابة بمرض غير قابل للشفاء

وجدت دراسة أمريكية أن الأطفال الذين يتعرضون لعدوى "كوفيد-19" قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بمرض غير قابل للشفاء بعد سنوات من العدوى.