بيقولوا على أمي مجنونة وربطوها في السرير، فنان يتهم مستشفى شهير بالمهندسين بالإهمال الطبي

كشف الفنان أحمد ثابت تعرض والدته لإهمال طبي داخل أحد المستشفيات بمنطقة المهندسين، رغم كِبر سنها الذي يتجاوز 86 عامًا، وذلك عبر منشور له على حسابه الشخصي بموقع فيس بوك.

وناشد الجهات المختصة التدخل العاجل في واقعة وصفها بالإنسانية المؤلمة، مؤكدًا أن والدته، وهي سيدة مسنة تبلغ من العمر 86 عامًا، محتجزة بالمستشفى دون تلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأشار إلى معاناتها من سوء معاملة، قائلًا: إن هناك نقصًا في التمريض، إضافة إلى توجيه ألفاظ غير لائقة لها، كما أوضح أن الطبيب المعالج قام بتقييد يديها بطريقة وصفها بأنها «غير إنسانية»، مطالبًا بمحاسبة المسئولين وضمان كرامة المرضى داخل المؤسسات الطبية.

وتابع: تعاني أمي من إهمال طبي جسيم، حيث تُركت طوال الليل دون رعاية تمريضية أو تغيير ملابسها، ما تسبب في تدهور حالتها الصحية والنفسية، كما تم تقييد يديها دون مبرر طبي واضح، الأمر الذي أدى إلى إصابتها بحالة انهيار عصبي.

وأضاف:" ورغم محاولات أسرتها المستمرة على مدار ساعات للتواصل مع الطاقم الطبي والتمريضي، لم يتم الاستجابة أو تقديم أي رعاية مناسبة حتى الآن، وسط تجاهل تام لمعاناة المريضة ووضعها الصحي الحرج.

وطالب ثابت بفتح تحقيق عاجل في الواقعة، ومحاسبة المسئولين عن هذا الإهمال، وضمان توفير الرعاية الطبية والإنسانية اللازمة للسيدة فورًا، احترامًا لحق المرضى في العلاج الآدمي الذي يكفله الدستور والقانون.

