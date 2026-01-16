الجمعة 16 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

بيقولوا على أمي مجنونة وربطوها في السرير، فنان يتهم مستشفى شهير بالمهندسين بالإهمال الطبي

الفنان أحمد ثابت
الفنان أحمد ثابت
18 حجم الخط

كشف الفنان أحمد ثابت تعرض والدته لإهمال طبي داخل أحد المستشفيات بمنطقة المهندسين، رغم كِبر سنها الذي يتجاوز 86 عامًا، وذلك عبر منشور له على حسابه الشخصي بموقع فيس بوك.

وناشد الجهات المختصة التدخل العاجل في واقعة وصفها بالإنسانية المؤلمة، مؤكدًا أن والدته، وهي سيدة مسنة تبلغ من العمر 86 عامًا، محتجزة بالمستشفى دون تلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأشار إلى معاناتها من سوء معاملة، قائلًا: إن هناك نقصًا في التمريض، إضافة إلى توجيه ألفاظ غير لائقة لها، كما أوضح أن الطبيب المعالج قام بتقييد يديها بطريقة وصفها بأنها «غير إنسانية»، مطالبًا بمحاسبة المسئولين وضمان كرامة المرضى داخل المؤسسات الطبية.

 

وتابع: تعاني أمي من إهمال طبي جسيم، حيث تُركت طوال الليل دون رعاية تمريضية أو تغيير ملابسها، ما تسبب في تدهور حالتها الصحية والنفسية، كما تم تقييد يديها دون مبرر طبي واضح، الأمر الذي أدى إلى إصابتها بحالة انهيار عصبي.

وأضاف:" ورغم محاولات أسرتها المستمرة على مدار ساعات للتواصل مع الطاقم الطبي والتمريضي، لم يتم الاستجابة أو تقديم أي رعاية مناسبة حتى الآن، وسط تجاهل تام لمعاناة المريضة ووضعها الصحي الحرج.

وطالب ثابت بفتح تحقيق عاجل في الواقعة، ومحاسبة المسئولين عن هذا الإهمال، وضمان توفير الرعاية الطبية والإنسانية اللازمة للسيدة فورًا، احترامًا لحق المرضى في العلاج الآدمي الذي يكفله الدستور والقانون.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

احمد ثابت الفنان أحمد ثابت والدة أحمد ثابت
ads

الأكثر قراءة

مساجد آل البيت والعاصمة الجديدة والمقطم، السيسي يقود جهود تعمير بيوت الله (صور)

بيقولوا على أمي مجنونة وربطوها في السرير، فنان يتهم مستشفى شهير بالمهندسين بالإهمال الطبي

النقل البحري: خطط طوارئ لمواجهة توقعات الأرصاد الجوية بسوء الأحوال الجوية

بالأسماء، إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة باشتباه تسمم غذائي في بني سويف

تشيع جثمان الفنان محمد الامام لمثواه الأخير فى الإسكندرية

الأب والأم خارج البلاد، تفاصيل وفاة 5 أشقاء يحملون الجنسية الأمريكية في بنها

سقوط أخطر شبكة للدعارة أون لاين بـ عابدين في قبضة الشرطة

أسعار الأسمنت في سوق مواد البناء اليوم الجمعة 16- 1- 2026

خدمات

المزيد

تعرف على قائمة مصاريف التحويل في بنك القاهرة

6.79 جنيه سعر اليوان الصيني في البنك المركزي (آخر تحديث)

تعرف على مزايا الحساب الجاري في بنك مصر

تعرف على سعر الأرز في السوق المصرية اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، نهائي أمم أفريقيا.. الأهلي مع يانج أفريكانز.. دوري أبطال أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح حكم دخول الحائض المسجد لحضور عقد زواج

كيف يلحق الله الخزي بالكافرين؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

للحصول على فضل قراءتها، هل يجوز للحائض قراءة سورة الكهف يوم الجمعة؟

المزيد
الجريدة الرسمية