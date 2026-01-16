النقل البحري: خطط طوارئ لمواجهة توقعات الأرصاد الجوية بسوء الأحوال الجوية

18 حجم الخط

حذرت الأرصاد الجوية من الحالة العامة للطقس والملاحة ببعض الشواطئ بسبب ارتفاع الأمواج، وأعلن قطاع النقل البحري العمل بخطط الطوارئ لمواجهة توقعات الأرصاد الجوية، الخاصة بعدم استقرار الأحوال الجوية والتوقعات بارتفاع الأمواج الأمر الذي يهدد سلامة الملاحة بالمواني.

إجراءات الطوارئ بالمواني البحرية

وشدد رئيس قطاع النقل البحري على المواني والهيئات التابعة للنقل البحري بسرعة التنسيق مع الخطوط الملاحية ومالكي السفن كافة للتعامل مع توقعات الأرصاد الجوية.

وأكد أهمية اتباع تعليمات السلامة في ما يتعلق بغلق المواني وإيقاف الملاحة بأي ميناء ترتفع فيه الأمواج عن الحد المسموح به لضمان سلامة الملاحة البحرية.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل البحر الأحمر (العلمين - الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح).

تداول 54 ألف طن و990 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

من ناحية أخرى أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة (9) سفن، وتم تداول (54000) طن بضائع و(990) شاحنة و(133) سيارة، حيث شملت حركة الواردات (6000) طن بضائع و(430) شاحنة و(120) سيارة،

تصدير 33 ألف طن فوسفات من ميناء سفاجا للهند

فيما شملت حركة الصادرات (48000) طن بضائع و(560) شاحنة و(13) سيارة.



يستقبل ميناء سفاجا اليوم السفينتين PELAGOS Express وأمل بينما تغادر السفينة RACOON وعلى متنها 33 الف طن فوسفات متجهة الى الهند وثلاث سفن أخري وهى Alcudia Express، Pan LiLi والحرية2 فبما استقبل الميناء بالأمس اربع سفن وهي Alcudia Express، Pan LiLi، Poseidon Express والحرية2 وغادرت السفينتين PELAGOS Express وامل. شهد ميناء نويبع تداول (3300) طن بضائع و(250) شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفينتين آور، سينا.

سجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1100 راكبا بموانيها.

