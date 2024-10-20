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عقارات

اليوم، بدء التخصيص وتسجيل التحويلات لشقق "بيت الوطن للمصريين" المرحلة العاشرة التكميلية

شقق بيت الوطن، فيتو
شقق بيت الوطن، فيتو

كشفت وزارة الإسكان عن بدء التخصيص وتسجيل التحويلات للمرحلة العاشرة التكميلية لشقق بيت الوطن للمصريين العاملين بالخارج اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 20 - 10 - 2024 الساعة الثالثة عصرا.

وحددت الوزارة شروط التقديم وهي كالتالي:

-يتم تحديد سعر المتر المربع بالجنيه المصرى على أن يتم السداد بالعملة الأجنبية (الدولار) والحجز والسداد عن طريق تحويل بنكي من الخارج بالدولار أو من الداخل بشرط توافر العملة بالحسابات البنكية قبل بدء الحجز بـ ٦٠ يوما، ويحظر الإيداع النقدي بالدولار طبقا لتعليمات البنك المركزي المصري.

-أن يكون الحاجز متمتعا بالجنسية المصرية. 

-ألا يقل سن الحاجز عن ٢١ سنة، ويمكن للقاصر الحجز بولاية أحد والديه. 

-الالتزام باللائحة العقارية لـهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وكراسة الشروط.

ويتم سداد الأقساط المتبقية لجميع المحاور محملة بالفوائد البنكية ويتم حساب المعادل للدولار لكل من القسط وفائدته بسعر يوم.

ويبدء استقبال التحويلات التكميلية لحجز 1760 وحدة من اليوم الأربعاء الموافق 2 /10/ 2024، ولمدة 5 أيام عمل، على أن يتضمن التحويل البنكي كود الحجز الجديد.

ويضم الطرح شقق بمشروعات جنة ودار مصر وسكن مصر وفالي تاورز بعدد من المدن الجديدة وهى العلمين الجديدة وحدائق أكتوبر و6 أكتوبر والقاهرة الجديدة ودمياط الجديدة والسادات والمنيا الجديدة.

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