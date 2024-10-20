الأحد 20 أكتوبر 2024
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أخبار مصر

آخر فرصة، اليوم غلق باب التقديم لوظائف الضبعة النووية

وزارة العمل، فيتو
وزارة العمل، فيتو
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وظائف مشروع الضبعة النووية، تنتهي وزارة العمل اليوم الأحد من التقديم لوظائف مشروع محطة الضبعة النووية 

 

وأعلن محمد جبران وزير العمل، توفير 3 آلاف فرصة عمل للشباب المصري، بالتنسيق مع شركة حسن علام للإنشاءات في عدد من التخصصات، وذلك داخل مشروع محطة الضبعة النووية، بمحافظة مرسى مطروح.

 

خطوات التقديم لوظائف الضبعة النووية 

 

ويتساءل العديد من الراغبين في التقديم لفرص العمل المعلن عنها عن مزايا تلك الوظائف وخطوات التقديم لها.

 

وأوضحت هبة أحمد مدير عام التشغيل بالوزارة: يمكن التقديم على فرص العمل هذه عن طريق الدخول على موقع الوزارة الرسمي www.manpower.gov.eg

 

ثم الضغط على باب "تسجيل البيانات على فرص العمل بالضبعة"، أو الدخول مباشرة للتسجيل على رابط هنا 

 

مميزات وشروط فرص العمل 

 

 وقالت إن المميزات، والشروط، والأوراق المطلوبة للالتحاق بهذه الفرص هي:

1- شهادة قياس مهارة بالمهنة المتقدم عليها 

2 - العمل 8 ساعات يوميًّا، إضافة إلى ساعة إضافي، وفترة راحة للغداء لمدة ساعتين.

3- العمل 6 أيام أسبوعيًا.

4- يتوفر سكن، ووسيلة انتقال للعمل والعودة.

5- هناك 3 وجبات كل يوم 

6- مرتبات مجزية وبدلات. 

 

كما يمكن التواصل من خلال أرقام الهواتف التالية: (واتس آب) 01553700906 – 01271817923.

 

وقال محمد جبران وزير العمل إن التقديم على هذه الفرص بدأ أمس الجمعة ولمدة 10 أيام، على رابط خاص، بالموقع الرسمي للوزارة

 

 

وأكد الوزير في تصريحات صحفية، أن الزيارة التي أجراها نهاية شهر أغسطس الماضى 2024  للمشروع، ولقائه مع ممثلي الشركات المصرية، والأجنبية العاملين على إنشاء "المحطة النووية، استهدفت تقديم الدعم اللازم لإنجاح هذا المشروع العملاق، وتوفير عمالة ماهرة ومُدربة.

 

 

وأوضح أنه في وقت سابق وبالتحديد  يوم 21 سبتمبر 2024 الماضي أعلنت الوزارة عن توفير 6200 فرصة عمل للشباب، في أحد المشاريع الأخرى، داخل محطة الضبعة النووية،وفي مهن مختلفة.

وأشار إلى أن الوزارة ومديرياتها تكثف كل الجهود  لتوفير فرص عمل، خاصة في إطار المشاركة في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسة "بداية جديدة لبناء الإنسان".

 

 

وبحسب بيان رسمي عن الوزارة، تتوفر هذه الفرص الجديدة بمشروع محطة الضبعة للطاقة النووية،التي تحتاج الآن إلى 3 آلاف شاب للعمل فى تخصصات (حداد مسلح، ونجار مسلح، وعامل خرسانة فورمجى، وحجار، ونجار شدة معدنية).

 

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