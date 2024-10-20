اليوم، بدء تسليم شقق الإسكان المتميز

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء تسليم وحدات الإسكان المتميز ذى الطابع الحديث بعدد 768 وحدة بمنطقة عمارات الزهور بالحي 39 منطقة "2600 فدان" سابقًا بمدينة العبور الجديدة، وذلك اعتبارًا من اليوم الأحد، الموافق 20 /10 /2024: يوم الخميس 26/12/2024.



وأوضح الدكتور مهندس أحمد إسماعيل، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين 70 و73، يوم الأحد 20/10/2024، ووحدات العمارتين 74 و75، يوم الثلاثاء 22 /10/ 2024، ووحدات العمارتين 76 و77، يوم الأحد 27 /10/ 2024، ووحدات العمارتين 78 و79، يوم الثلاثاء 29/10/2024، ووحدات العمارتين 80 و81، يوم الأحد 3 /11/ 2024، ووحدات العمارتين 82 و84، يوم الثلاثاء 5 /11/ 2024.



وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين 85 و86، يوم الأحد 10 /11/ 2024، ووحدات العمارتين 87 و88، يوم الثلاثاء 12 /10/ 2024، ووحدات العمارتين 89 و90، يوم الأحد 17 /11/ 2024، ووحدات العمارتين 91 و92، يوم الثلاثاء 19/11/2024، ووحدات العمارتين 93 و94، يوم الأحد 24 /11/ 2024، ووحدات العمارتين 95 و96، يوم الثلاثاء 26 /11/ 2024.



وأشار إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين 97 و98، يوم الأحد 1 /12 /2024، ووحدات العمارتين 99 و100، يوم الثلاثاء 3/12/2024، ووحدات العمارتين 101 و102، يوم الأحد 8 /12/ 2024، ووحدات العمارتين 103 و104، يوم الثلاثاء 10 /12/ 2024، وتخصيص الأيام من الأحد 15 /12/ 2024: الخميس 26 /12/ 2024 للذين تخلفوا عن الاستلام.



ونوه رئيس جهاز العبور الجديدة، إلى أنه على الفائزين بالوحدات التوجه إلى بنك التعمير و الإسكان فرع سوق العبور بمدينة العبور لتسوية الموقف المالي ومراجعة جهاز المدينة بالمستندات التالية: أصل خطاب البنك بالتخصيص، أصل كشف حساب البنك موضحًا به المبالغ المحددة لحساب الوحدة، صورة من حافظة الشيكات الآجلة المسحوبة على العميل بباقي المستحقات المالية، صورة من بطاقة الرقم القومي للمخصص له الوحدة وزوجته وشهادات ميلاد الأبناء القصر.