استشهاد 73 فلسطينيا وإصابة العشرات في مجزرة إسرائيلية جديدة على بيت لاهيا بغزة (فيديو)

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، مساء السبت، باستشهاد 73 فلسطينيا وإصابة العشرات، في قصف إسرائيلي لمربع سكني في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر محلية قولها، إن طائرات إسرائيلية شنّت غارات عنيفة على بيت لاهيا، ودمرت مربعا سكنيا بالكامل.

وقال مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة في بيان، مساء السبت، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة مروّعة في مشروع بيت لاهيا بمحافظة شمال قطاع غزة راح ضحيتها 73 شهيدًا وعشرات الجرحى والمفقودين.

وأضاف البيان أن غالبية الضحايا من الأطفال والنساء بعد قصف مربعات سكنية مكتظة بالسُّكَّان الآمنين.

وأشار إلى قيام الاحتلال بالقضاء على المنظومة الصحية في محافظة شمال قطاع غزة والتي يقطنها حاليًا قرابة 400 ألف شخص. وسط قطع للاتصالات والانترنت عن المنطقة.



نسف المنازل

وتأتي المجزرة الإسرائيلية في تزامن مع قيام جيش الاحتلال بنسف منازل سكنية غرب مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

ويتواصل القصف الإسرائيلي على شمال القطاع، منذ صباح أمس السبت، حيث استهدف الاحتلال مدرسة أبو حسين مجددا في مخيم جباليا.

وتحاصر قوات الاحتلال مراكز الإيواء المجاورة لحي تل الزعتر في جباليا، مشيرا إلى إجبار السكان على النزوح عبر شارع صلاح الدين شرق شمالي قطاع غزة.

وقالت حركة حماس في بيان، أمس السبت، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل لليوم الـ15 على التوالي، حملة عسكرية كان قد بدأها ضدَّ ما يزيد على 200 ألف فلسطيني في محافظة شمال قطاع غزَّة، في جباليا وما حولها؛ بهدف تنفيذ مخطط التهجير القسري.

وأضافت حماس في بيانها أن الاحتلال يرتكب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، عبر تكثيف قصف الأحياء السكنية وخيام النازحين في المدارس، وتدميرِ عشراتِ المنازل بشكلٍ يوميّ، وزرعِ قنابلَ في المباني ثمَّ تفجيرها عن بُعد.

«أهوال تفوق الوصف»

أكدت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مساء السبت، أن الفلسطينيين يعانون «أهوالا تفوق الوصف» في شمال قطاع غزة المحاصر.

وقالت منسقة الشؤون الإنسانية بالإنابة جويس مسويا في منشور على منصة إكس «أخبار مروعة من شمال غزة حيث لا يزال الفلسطينيون يعانون أهوالا تفوق الوصف تحت الحصار الذي تفرضه القوات الإسرائيلية»، مضيفة «يجب أن تتوقف هذه الفظائع».

وأضافت «الناس في جباليا محاصرون تحت الأنقاض، ويمنع عناصر الإنقاذ من الوصول إليهم».

وتابعت مسويا «لقد تم تهجير عشرات الآلاف من الفلسطينيين قسرا. كما بدأت الإمدادات الأساسية تنفد. وضربت المستشفيات التي أصبحت مكتظة بالمرضى».