الأحد 20 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

منوعات

حريق هائل في برج فولكارت السكني الفاخر بإزمير التركية (فيديو)

حريق هائل في مبنى
حريق هائل في مبنى برج فولكارت، فيتو

أفادت وسائل إعلام تركية بأن حريقا نشب في مبنى برج فولكارت التوأم في منطقة بايراكلي بإزمير، مساء السبت، فيما توجهت طواقم الإطفاء إلى المنطقة لإخماد الحريق الذي أثار حالة من الذعر.

وأوضحت أن النيران اندلعت في صالة الألعاب الرياضية في مجمع فولكارت السكني الفاخر في إزمير.

وأظهر مقطع فيديو متداول ألسنة اللهب تتصاعد من المبنى، فيما أكدت وسائل إعلام تركية أنه تم إجلاء السكان، ولم تعرف أسباب الحريق حتى الآن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

وسائل اعلام تركية مبنى برج فولكارت التوأم منطقة بايراكلي بإزمير طواقم الإطفاء صالة الالعاب الرياضية مجمع فولكارت السكني الفاخر

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الأحد 20 - 10 -2024، آخر تحديث بعد ارتفاع أمس

حريق هائل في برج فولكارت السكني الفاخر بإزمير التركية (فيديو)

لا تنخدعوا بالاستقرار الخريفي، الأرصاد الجوية تحذر من طقس اليوم الأحد

آخر فرصة، اليوم غلق باب التقديم لوظائف الضبعة النووية

مواعيد مباريات اليوم الأحد في الجولة الثالثة من دوري المحترفين

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 20-10-2024 في القاهرة والمحافظات

النقل الذكي تدرس اليوم التسعيرة الجديدة في مصر، ومصدر: الزيادة هتكون كبيرة

ليفربول ضد تشيلسي، محمد صلاح على موعد مع كتابة التاريخ

منوعات

المزيد

مصرع 7 أشخاص وفقدان آخرين بانهيار رصيف قوارب في جورجيا الأمريكية

فيه سم قاتل، قرار عاجل من أمريكا بشأن منتجات "الوافل"

حريق هائل في برج فولكارت السكني الفاخر بإزمير التركية (فيديو)

نجاح عملية زرع وجه وعين بالولايات المتحدة

المزيد

خدمات

المزيد

لا تنخدعوا بالاستقرار الخريفي، الأرصاد الجوية تحذر من طقس اليوم الأحد

تعرف على أسعار النحاس اليوم السبت بالسوق المحلية

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم السبت

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت 19/10/2024

المزيد
ads

انفوجراف

استهدفت منزل نتنياهو.. معلومات عن مسيرة حزب الله صياد 107 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 20-10-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الأحد 20-10-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 20-10-2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية