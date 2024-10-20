حريق هائل في برج فولكارت السكني الفاخر بإزمير التركية (فيديو)

أفادت وسائل إعلام تركية بأن حريقا نشب في مبنى برج فولكارت التوأم في منطقة بايراكلي بإزمير، مساء السبت، فيما توجهت طواقم الإطفاء إلى المنطقة لإخماد الحريق الذي أثار حالة من الذعر.

وأوضحت أن النيران اندلعت في صالة الألعاب الرياضية في مجمع فولكارت السكني الفاخر في إزمير.

وأظهر مقطع فيديو متداول ألسنة اللهب تتصاعد من المبنى، فيما أكدت وسائل إعلام تركية أنه تم إجلاء السكان، ولم تعرف أسباب الحريق حتى الآن.