قرار جديد من النيابة بشأن مصرع شخصين في تسرب غاز بالعمرانية

صرحت نيابة العمرانية بدفن جثتي شخصين لقيا مصرعهما في تسرب غاز داخل شقة بدائرة قسم شرطة العمرانية، عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

تلقت مباحث قسم شرطة العمرانية إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة يفيد بوجود تسرب غاز بشارع محمد متولي الشعراوي، علي الفور انتقلت قوات الأمن إلى محل البلاغ.



وبالفحص تبين العثور على جثتين لشخصين وآخر مصاب بحالة اختناق إثر تسرب غاز داخل شقة.

تم نقل الجثتين إلى المشرحة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وصايا الحماية المدنية



وتوصي إدارات الحماية المدنية المواطنين بتوخي الحذر بسبب تسرب الغاز ووقوع العديد من الضحايا والمصابين نتيجة لحدوث اختناق لمادة ثانى أكسيد الكربون والتى تؤدى الى اندلاع الحرائق داخل الحمامات أو المطابخ بالشقق السكنية.

ووضعت إدارة الحماية المدنية تعليمات المواطنين يجب اتباعها لمنع حدوث الحرائق والتسرب الذى يؤدى إلى وفاة المواطنين أو إصابتهم وهى كالتالى:

- يجب التأكد من أن التوصيلات الخاصة بخراطيم الغاز الطبيعى جديدة وليست قديمة حتى لا يحدث تآكل فيها وحدوث أى تسرب.



1- يجب إجراء أعمال صيانة بشكل دورى لجميع توصيلات الغاز الطبيعى بداخل الشقق السكنية أو المنشآت.

2- على المواطنين التأكد دائمًا من صلاحية منافذ الهواء المتواجدة بالقرب من مصدر الغاز بداخل الشقق والتأكد من سلامة الأجهزة المتواجدة بالشقق منعًا لحدوث أى حريق.

3- إذا شعرت بإنتشار رائحة غاز لا تحاول التعامل مع مفاتيح الكهرباء بالتشغيل أو الإيقاف ولا تقم بتشغيل مراوح الشفط أو الطرد أو إشعال ثقاب.

4- قم بغلق مصادر الإشعال القريبة وتجنب إشعال الثقاب والسجائر أو تشغيل مفاتيح الكهرباء.

5- قم بتهوية المكان بفتح النوافذ والأبواب مع التحوط من قرب نوافذ مطبخ الجار من نوافذ مطبخك.

6- فى حالة تسرب الغاز يجب تهوية المكان جيدا لإيقاف التسرب.

7- عدم إشعال أى وسيلة إلا بعد التأكد من وقف التسرب وتهوية المكان.

8- يجب استخدام قطعة قماش مبللة لقفل محبس الأسطوانة ثم نقلها لمكان جيد للتهوية.

9- يجب فحص مفاتيح مواقد الطهى باستمرار للتأكد من عدم وجود تسريب.

10- لا تعرض الأسطوانة لحرارة الشمس لفترات طويلة، وتجنب تخزينها داخل المنازل.

11- فى حالة وجود حريق يجب إغلاق الأسطوانة وفصلها عن الجهاز وإبعادها خارج الشقة.

12- يتم فحص التسرب لأسطوانة الغاز بعد تركيبها بواسطة رغوة الصابون وليس بواسطة أعواد الثقاب.

13- يجب الاستعانة بفنى متخصص فى حالة استبدال منظم وخراطيم الغاز عند تلفها أو بشكل دورى كل عام.

