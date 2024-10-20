الأحد 20 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ملصقات بمحطات حافلات في بريطانيا تتهم ستارمر ولامي ونتنياهو بارتكاب جرائم حرب (صور)

ملصقات بمحطات حافلات
ملصقات بمحطات حافلات في بريطانيا، فيتو

في أول رد فعل على إعراب كير ستارمر عن "قلقه" إزاء هجوم مسيّرة على مقر إقامة نتنياهو، قام نشطاء ومدونون في بريطانيا بوضع ملصقات بمحطات الحافلات في المملكة تتهم رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ورئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر ووزير خارجيته ديفيد لامي بارتكاب جرائم حرب.

وكان رئيس الوزراء البريطاني  كير ستارمر، قد أبلغ نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه "شعر بالقلق عندما سمع عن إطلاق طائرة مسيّرة باتجاه مقر إقامته"، في وقت سابق يوم السبت، وفق ما أعلن داونينغ ستريت.

وبحث ستارمر ونتنياهو، في مكالمة هاتفية، ملفات أخرى تتعلق بالوضع في الشرق الأوسط، وفق بيان نشره مكتب ستارمر.

وتضمنت الملصقات صور كير ستارمر وديفيد لامي وبنيامين نتنياهو مع كلمات "مجرمو حرب" و"إبادة جماعية".

وذكر النشطاء أن إحدى الملصقات تم وضعها بمحطة حافلات في سيفن سيسترز في شمال لندن والتي تشتهر بكونها موطن لامي حيث كان نائبا عن توتنهام منذ عام 2000 على مدار السنوات الأربع والعشرين الماضية.

ودخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة السبت يومها الــ 380، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي شن هجماته الجوية والبرية والبحرية على مناطق القطاع ونسف مربعات سكنية وتفجير المنازل لدفع ساكنيها إلى النزوح قسريا.

وأعلنت صحة غزة في آخر بيان ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي المستمر للقطاع إلى 42519 قتيلا و99637 مصابا.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر ديفيد لامي ارتكاب جرائم حرب طائرة مسي رة ابادة جماعية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الأحد 20 - 10 -2024، آخر تحديث بعد ارتفاع أمس

حريق هائل في برج فولكارت السكني الفاخر بإزمير التركية (فيديو)

لا تنخدعوا بالاستقرار الخريفي، الأرصاد الجوية تحذر من طقس اليوم الأحد

آخر فرصة، اليوم غلق باب التقديم لوظائف الضبعة النووية

مواعيد مباريات اليوم الأحد في الجولة الثالثة من دوري المحترفين

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 20-10-2024 في القاهرة والمحافظات

النقل الذكي تدرس اليوم التسعيرة الجديدة في مصر، ومصدر: الزيادة هتكون كبيرة

ليفربول ضد تشيلسي، محمد صلاح على موعد مع كتابة التاريخ

منوعات

المزيد

مصرع 7 أشخاص وفقدان آخرين بانهيار رصيف قوارب في جورجيا الأمريكية

فيه سم قاتل، قرار عاجل من أمريكا بشأن منتجات "الوافل"

حريق هائل في برج فولكارت السكني الفاخر بإزمير التركية (فيديو)

نجاح عملية زرع وجه وعين بالولايات المتحدة

المزيد

خدمات

المزيد

لا تنخدعوا بالاستقرار الخريفي، الأرصاد الجوية تحذر من طقس اليوم الأحد

تعرف على أسعار النحاس اليوم السبت بالسوق المحلية

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم السبت

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت 19/10/2024

المزيد
ads

انفوجراف

استهدفت منزل نتنياهو.. معلومات عن مسيرة حزب الله صياد 107 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 20-10-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الأحد 20-10-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 20-10-2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية