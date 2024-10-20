الأحد 20 أكتوبر 2024
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أخبار مصر

متحدث الوزراء: مستمرون في رفع أسعار المواد البترولية حتى نهاية 2025

محمد الحمصاني المتحدث
محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، فيتو
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قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن تحريك أسعار الوقود خلال الساعات الماضية كان أمرًا ضروريًا، بهدف استعادة التوازن مرة أخرى في الأسعار والدعم المقدم من الدولة.

 

رفع تدريجي لأسعار الوقود


وأضاف "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع بقناة "ten"، أن مصر وصلت إلى التوازن في أسعار المواد البترولية في 2021، ولكن بسبب الأوضاع الدولية اختل هذا التوازن، وتعمل الدولة على استئناف برنامج الإصلاح الاقتصادي، وترشيد الدعم من خلال إجراء عملية رفع تدريجي لأسعار الوقود حتى نهاية 2025، لكي يتمكن المواطن من استيعاب الزيادات. 

 

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تقليل معدل التضخم لأقل من 10%


ولفت إلى أن رئيس مجلس الوزراء تحدث عن أن الدولة لن ترفع أسعار الوقود لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وهذا من شأنه أن يقلل من معدل التضخم خلال الفترة المقبلة لأقل من 10%.

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