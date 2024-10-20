النقل الذكي تدرس اليوم التسعيرة الجديدة في مصر، ومصدر: الزيادة هتكون كبيرة

قال أحد كباتن تطبيق indriver للرحلات والنقل الذكي، إن شركات النقل الذكي تجتمع اليوم الأحد لدراسة زيادة التسعيرة الجديدة للنقل الذكي لكل من "دي دي" و"إندريف" و"أوبر" وذلك بعد إعلان لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، تحريك أسعار البنزين والسولار، بدءًا من صباح الجمعة الماضي، حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين لتصبح ١٣.٧٥ جنيه لسعر لتر بنزين ٨٠ بدلًا من ١٢.٢٥، و١٥.٢٥ جنيه بدلًا من ١٣.٧٥ جنيه لسعر لتر بنزين ٩٢، و١٧ جنيهًا لسعر لتر بنزين ٩٥ بدلًا من ١٥ جنيها.

وأوضح الكابتن، في تصريح خاص لفيتو، الذي رفض ذكر اسمه، إن الزيادة المرتقبة في النقل الذكي ستكون كبيرة على عكس الزيادات السابقة، ومن المقرر أن تتراوح ما بين 15 إلى 25%، نظرا للزيادة الكبيرة التي شهدها البنزين مؤخرا، لافتا إلى أن الزيادات السابقة على البنزين كانت تتراوح ما بين 50 قرشا حتى جنيه على لتر، لكن الزيادة الحالية بلغت 2 جنيه مرة واحدة.

وتابع الكابتن حديثه: الزيادة تصب في مصلحة الكابتن حتى لا يتعرض للخسائر بعد زيادة أسعار البنزين داخل محطات الوقود وتكون تكلفة الرحلة تتلاءم أيضًا مع العميل.