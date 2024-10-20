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رياضة

الزمالك المنتشي إفريقيا يصطدم بطموح بيراميدز في نصف نهائي السوبر المصري

الزمالك وبيراميدز،فيتو
الزمالك وبيراميدز،فيتو

مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين فريقي الزمالك وبيراميدز اليوم في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري، بمشاركة أندية الأهلي وسيراميكا كليوباترا أيضا. 

ويرفع الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز شعار لا بديل عن الفوز أملا في تجاوز عقبة بيراميدز ومنها التتويج بلقب السوبر المصري بحثا عن اللقب الثاني للأبيض في أقل من شهر بعد حصد السوبر الإفريقي. 

ويعيش الزمالك حالة نفسية جيدة واستقرار تام بعد التتويج بلقب السوبر الإفريقي على حساب الغريم التقليدي النادي الأهلي. 

فيما يأمل بيراميدز في الفوز على الزمالك سعيا للوصول للمباراة النهائية للسوبر وحصد اللقب الثاني في تاريخ النادي بعد التتويج بكأس مصر للنسخة الماضية. 

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي، المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري، بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

وفي السطور التالية نعرض تاريخ مواجهات الزمالك وبيراميدز قبل موقعة اليوم في نصف نهائي السوبر.

تاريخ مواجهات الزمالك وبيراميدز 

تواجه الزمالك مع بيراميدز بمسماه الجديد في 15 مباراة في مختلف البطولات حسب موقع ترانفسير ماركت.

استطاع الزمالك الفوز في 6 مباريات، وفاز بيراميدز في مباراة وحيدة.

وحسم التعادل 8 مباريات من بينها فوز للزمالك وآخر لبيراميدز بركلات الترجيح

وسجل الزمالك 33 هدفا في شباك بيراميدز، فيما سجل السماوي 22 هدفا في شباك القلعة البيضاء.

ويعد أشرف بن شرقي لاعب الزمالك السابق هو هداف مباريات الزمالك وبيراميدز برصيد 4 أهداف.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

 ومن المقرر أن يلتقي الزمالك وبيراميدز في نصف النهائي اليوم الأحد في الرابعة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة، الخامسة وخمس دقائق بتوقيت الإمارات. 

 

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز 

وتنقل مباراة الزمالك وبيراميدز عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية وأون تايم سبورتس وmbc مصر. 

وكانت بعثة الزمالك وصلت إلى أبوظبي عصر  الخميس الماضي استعدادًا لخوض السوبر المصري، ويترأس البعثة الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق ويرافقها أحمد سليمان وأحمد خالد حسانين ونيرة الأحمر أعضاء مجلس الإدارة.

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