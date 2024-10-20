لا تنخدعوا بالاستقرار الخريفي، الأرصاد الجوية تحذر من طقس اليوم الأحد

حالة الطقس اليوم، حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من حالة الطقس اليوم الأحد 20 من أكتوبر 2024 لما يشهده من بعض التقلبات الجوية.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن اليوم الأحد، يسود طقس معتدل الحرارة في أول الليل، مائل للبرودة في آخره والصباح الباكر، مائل للحرارة نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، حار على جنوب البلاد.

وعن الظواهر الجوية المتوقعة حذرت هيئة الأرصاد من شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، بالقاهرة الكبرى ومدن القناة والوجه البحري والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية.

أما بالنسبة لنشاط الرياح فقد كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن وجود نشاط للرياح على القاهرة الكبرى ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد وتكون معتدلة على الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، توقعت الأرصاد الجوية أن تكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من “ 1: 2.1 ” أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من “1.5: 2” متر" والرياح السطحية شمالية غربية.

ونشرت هيئة الارصاد الجوية بيانا بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد على مدن ومحافظات مصر، وجاء كالتالي: