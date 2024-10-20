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فيه سم قاتل، قرار عاجل من أمريكا بشأن منتجات "الوافل"

منتجات الوافل، فيتو
منتجات "الوافل"، فيتو

سحبت شركة في الولايات المتحدة، المئات من منتجات الوافل المجمدة التي تباع في متاجر رئيسية مثل "وول مارت" و"تارجت" بسبب احتمال تلوثها ببكتيريا الليستيريا، وفقا لما أعلنته الشركة المصنعة.

وقالت شركة "تري هاوس فوود" يوم الجمعة، إنها أصدرت أمر السحب الطوعي بعد اكتشاف احتمال التلوث أثناء الفحوصات الروتينية في مصنعها.

وأشارت إلى أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية والجهات التنظيمية الغذائية الكندية على علم بعملية السحب.

ويمكن أن تسبب العدوى بالليستيريا أمراضا خفيفة تشمل الحمى والإسهال، أو مشاكل أكثر خطورة. 

وتعتبر هذه العدوى أكثر خطورة على النساء الحوامل، والمواليد الجدد، والبالغين فوق 65 عاما، والأشخاص ذوي المناعة الضعيفة، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة.

وتقدر مراكز السيطرة على الأمراض أن 1600 شخص يصابون بالليستيريا كل عام في الولايات المتحدة ويتوفى 260 نتيجة الإصابة بها.

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