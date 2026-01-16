الأب والأم خارج البلاد، تفاصيل وفاة 5 أشقاء يحملون الجنسية الأمريكية في بنها

18 حجم الخط

كشفت التحقيقات في حادث مصرع 5 أشقاء إثر تسريب غاز بقرية ميت عاصم مركز بنها، أنهم حاصلون على الجنسية الأمريكية والأب والأم خارج البلاد.

وكان خمسة أشقاء لقوا مصرعهم نتيجة تسريب الغاز داخل منزلهم بقرية ميت عاصم التابعة لمركز بنها بـمحافظة القليوبية، وهم: إبراهيم علي 16 سنة، خديجة علي 14 سنة، رقية علي 13 سنة، مريم علي 12 سنة، وجنة علي 8 سنوات.



كانت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن القليوبية تلقت بلاغًا عن الحادث، وانتقلت على الفور قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى المنزل. وبعد الفحص، تم التأكد من وفاة الأشقاء الخمسة، ونُقلت الجثامين إلى مستشفى بنها العام تحت تصرف النيابة العامة.

النيابة العامة تواصل تحقيقاتها في وفاة اسرة بتسريب غاز ببنها

وتم فرض كردون أمني حول المنزل، وأخُطرت الجهات المختصة للتأكد من عدم وجود خطر على المنازل المجاورة، في ظل الاشتباه بتسرب الغاز من مصدر داخل المسكن.

وتواصل النيابة العامة التحقيقات، وقررت ندب الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة بدقة، والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية تم نقل الضحايا إلى مستشفى بنها العام.

وأكدت المصادر الأولية أن الحادث نجم عن تسرب الغاز، مع استمرار فحص الموقع لمعرفة الأسباب الفنية، وسط دعوات الأهالي للالتزام بإجراءات السلامة داخل المنازل حفاظًا على الأرواح.

