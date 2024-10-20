السوبر المصري، الأهلي يبدأ اليوم حملة الدفاع عن اللقب بمواجهة سيراميكا

النادي الأهلي، يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر اليوم الأحد مع نظيره سيراميكا كليوباترا على ملعب “ستاد محمد بن زايد” في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري المقامة بمدينة أبو ظبي بدولة الإمارات.

ويشارك الأهلي في بطولة كأس السوبر المصري بصفته حامل لقب الدوري المصري، بينما يتواجد سيراميكا بصفته الفريق الفائز بكأس رابطة الأندية.

مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

يواجه الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا اليوم الأحد في افتتاح مشواره في السوبر المصري، حيث يبدأ المارد الأحمر رحلة الدفاع عن لقبه بصفته حامل لقب النسخة الماضية من البطولة ذاتها بعدما نجح في التغلب على مودرن سبورت في المباراة النهائية ومن قبله سيراميكا في نصف النهائي.

كما يدخل النادي الأهلي المباراة رافعا شعار لا بديل عن الفوز والتأهل في للمباراة النهائية املا في تحقيق بطولة كأس السوبر المحلي للموسم الحالي لمصالحة جماهيره خاصة بعد خسارة السوبر الإفريقي أمام الزمالك.

أما على الجانب الآخر يدخل فريق سيراميكا كليوباترا المباراة طامحا في تحقيق المفاجأة والفوز في المباراة وإقصاء الأهلي حامل اللقب والأكثر تتويجا بالبطولة عبر تاريخها وحجز تذكرة العبور للمباراة النهائية على أمل حصد اللقب الثالث له منذ نشأته.

حكم مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

وقررت لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري برئاسة محمد فاروق، إسناد إدارة مباراة الأهلي وسيراميكا للحكم الدولي أحمد الغندور، والتي تقام اليوم الأحد ضمن مواجهتي نصف نهائي بطولة السوبر المصري.

ويعاون الغندور طاقم يضم كلا من: أحمد حسام طه وشريف عبدالله (حكمين مساعدين) وأمين عمر (حكم رابع) ووائل فرحان حكم فيديو والإماراتي عيسى خليفة (مساعد حكم فيديو).

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا

ويلتقي الأهلي سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي البطولة اليوم الأحد في الثامنة وخمس دقائق مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا بالسوبر المصري

ومن المنتظر أن يتم نقل بطولة السوبر المصري على قنوات (أبوظبي الرياضية، وأون تايم سبورت، وإم بي سي مصر 2) بشكل حصري.