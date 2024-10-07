أخبار الفن اليوم، طلاق إلهام عبد البديع ووليد سامي، طارق ريحان يكشف تفاصيل اتهامه بالنصب والاحتيال، طرح تذاكر حفل شيرين عبد الوهاب في دبي الأربعاء

شهدت الساحة الفنية، اليوم الإثنين، العديد من الأحداث الهامة، من أبرزها طلاق الفنانة إلهام عبد البديع من المنتج وليد سامي.

وجاءت أهم الأخبار كالتالي:

أعلن المنتج والملحن وليد سامي انفصاله عن زوجته الفنانة إلهام عبد البديع، من خلال منشور له عبر حسابه على موقع إنستجرام.

عبرت الفنانة السورية كندة علوش عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني في ذكرى مرور عام على اندلاع العدوان الصهيوني على قطاع غزة.

أعلنت الشركة المنظمة لحفل شيرين عبد الوهاب في دبي، طرح تذاكر الحفل يوم الأربعاء المقبل عبر موقعها الإلكتروني.

يعتبر مسلسل مطعم الحبايب من أبرز الأعمال التي تعرض حاليا، ويحظى العمل بقبول جماهيري جعله يتصدر قائمة الأكثر مشاهدة في مصر على منصة شاهد.



يواصل فيلم عاشق الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد حاتم والفنانة أسماء أبو اليزيد، تصدر شباك التذاكر في دور العرض السينمائي.

قالت الفنانة ندى موسى إنها سعيدة بمشاركتها في مسلسل تيتا زوزو وتحمست جدا للدور رغم تخوفها من تقديم دور الأم في البداية في مرحلة المراهقة إلا أنها وجدت أن عددا من الأمهات حولها في سن صغيرة ولديهن أبناء في مراحل سنية مختلفة، فوجدت انها تشبه الكثير من سيدات المجتمع المصرى، وهذا شجعنى للموافقة على الدور دون تردد، حيث إنها ستكون تجربة جديدة لي في عالم الدراما خاصة وانه أول تعاون مع النجمة إسعاد يونس.

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، القبض على الفنان “طارق ريحان” الهارب من أحكام قضائية بأكتوبر، صادرة ضده في قضايا نصب واحتيال.

تحل المطربة كارمن سليمان ضيفة على الإعلامي محمود سعد في حلقة الجمعة المقبل من برنامج Sold Out.

تعاقدت الشركة المنتجة لمسلسل فهد البطل مع الفنان محمود البزاوي، ليشارك في مسلسل فهد البطل مع الفنان أحمد العوضي.