هذه الفنانة تلعب شخصية شقيقة أحمد العوضي في فهد البطل
تعاقدت الفنانة الشابة يارا السكري على المشاركة في مسلسل فهد البطل، لتكون بديلة للفنانة نسرين أمين، وتلعب شخصية شقيقة فهد خلال أحداث العمل.
ويعكف الكاتب محمود حمدان على الانتهاء من كافة حلقات مسلسل فهد البطل الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد العوضي والمقرر عرضه خلال سباق رمضان القادم.
تفاصيل مسلسل فهد البطل
وتشهد الحلقات الأولي من مسلسل فهد البطل الذي يقوم به الفنان أحمد العوضي والمقرر عرضه خلال سباق رمضان 2025، مشادات كلامية بين "راوية" التي تلعب دورها الفنانة نسرين آمين وهي شقيقة "فهد البطل" الشخصية التي يقدمها أحمد العوضي.
وبعد التطاول علي شقيقة فهد يعلم بالأمر من أحد سكان العمارة مما يجعله يدخل في مشاجرة مع الآخرين ويدخل السجن علي أثرها، ويتم التصالح والخروج في نفس الحلقة.
وتلعب دور البطولة النسائية أمامه ثلاث نجمات في مقدمتهم الفنانة سارة سلامة التي وافقت بشكل مبدئي على المشاركة في العمل، وبجانبها كل من الفنانة ياسمين رئيس والفنان ميرنا نور الدين.
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